 Міграційна криза в Греції: сутички на кордоні, біля Лесбоса потонув хлопчик | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

Міграційна криза в Греції: сутички на кордоні, біля Лесбоса потонув хлопчик

Під час спроби дістатися грецького острова Лесбос у морі потонув хлопчик, решту мігрантів з човна вдалося врятувати. На турецько-грецькому кордоні знову виникли сутички між мігрантами та правоохоронцями.

Човен з мігрантами з Афганістану прибуває до грецького острова Лесбос

Човен з мігрантами з Афганістану прибуває до грецького острова Лесбос, 2 березня 2020 року

Біля узбережжя грецького острова Лесбос в Егейському морі вранці у понеділок, 2 березня, перекинувся човен з мігрантами, внаслідок чого потонув хлопчик. Як зазначили представники грецької поліції, спроби реанімувати його виявилися безуспішними, передає інформагенція AFP. Даних про вік та громадянство загиблої дитини не повідомляють. Ще одну дитину, яку витягнули з води непритомною, вдалося врятувати, як і решту 46 мігрантів, що перебували в човні.

За даними грецької берегової охорони, човен з мігрантами прибув з Туреччини. Коли судно увійшло у територіальні води Греції, його перекинули. У береговій охороні кажуть, що це - типові дії нелегальних перевізників людей, які "таким чином намагаються спровокувати рятувальну операцію".

Згідно з останніми даними, на п'ять грецьких островів від ранку 1 березня з Туреччини вже прибули 1300 мігрантів. Більшість з них зареєстрували на острові Лесбос, де є табір для мігрантів. Напередодні розлючені місцеві жителі намагалися завадити висадці мігрантів на берег.

Сутички грецьких силовиків з мігрантами

Тим часом на турецько-грецькому кордоні вранці 2 березня внову виникли сутички між грецькими силовиками та мігрантами, які прагнуть потрапити до ЄС. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. При цьому ніч минула досить спокійно. У Греції кажуть, що за останню добу запобігли близько 10 тисячам спроб нелегального перетину кордону. За даними ООН, на кордоні Греції та Туреччини перебували близько 13 тисяч мігрантів.

За словами співробітників силових структур Туреччини, внаслідок отриманих травм під час сутичок загинув біженець з Сирії. Утім, речник уряду Греції вже заперечив цю інформацію, назвавши поширене відео "фейком".

Грецькі правоохоронці застосовують проти мігрантів сльозогінний газ та світлошумові гранати

Грецькі правоохоронці застосовують проти мігрантів сльозогінний газ та світлошумові гранати

Ситуація на кордоні Туреччини з Болгарією спокійна

Ситуація на кордоні Туреччини з Болгарією залишається спокійною. За даними ЗМІ, там не було спроб незаконного перетину кордону. Попри це, Болгарія вже посилила охорону кордону з Туреччиною. Крім того, у режимі очікування перебувають солдати. У разі потреби їх можуть відправити до кордону.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов цього дня має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Борисов неодноразово відзначав високий рівень співпраці з Анкарою щодо запобігання спробам нелегального перетину кордону.

Ердоган відкрив кордон

Реджеп Таїп Ердоган 29 лютого заявив про відкриття кордону Туреччини, фактично підштовхнувши мігрантів рухатися у бік ЄС. Це сталося за два дні після загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення.

Ескалація бойових дій у Ідлібі через наступ сирійської армії спричинила потужну хвилю біженців: за даними ООН, покинути свої домівки змушені були 950 тисяч людей. Туреччина вже прийняла понад три мільйони сирійських біженців та заявляла, що її можливості вичерпані.

Раніше турецький президент закидав європейським країнам недостатність фінансування для утримання сирійських біженців. За угодою, укладеною у 2016 році, Анкара зобов'язалася стримувати потік мігрантів до ЄС в обмін, зокрема, на фінансову допомогу.

Афіни звинуватили Ердогана у використанні мільйонів мігрантів для того, щоб змусити ЄС виділити Туреччині більше грошей, на які він зможе продовжувати військову операцію в Сирії.

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Біженці з Туреччини рушили в бік ЄС: Болгарія і Греція посилюють кордони

Після авіаударів в сирійській провінції Ідліб біженці, що перебувають в Туреччині, почали рухатись до кордонів з європейськими країнами. Сусідні Болгарія та Греція направляють до своїх кордонів військових. (28.02.2020)  

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