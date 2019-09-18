 Мустафа Найєм став заступником Абромавичуса в ″Укроборонпромі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Новини

Мустафа Найєм став заступником Абромавичуса в "Укроборонпромі"

У держконцерні "Укроборонпром" Мустафа Найєм відповідатиме за зв'язки з органами державної влади.

Мустафа Найєм

Мустафа Найєм (архівне фото) реформуватиме "Укроборонпром" разом з Абромавичусом

Колишній журналіст та депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм заявив про його призначення заступником генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Про це сам Найєм розповів у четвер, 21 листопада, під час пресконфренції у Києві з нагоди 6-ї річниці Революції Гідності.

"Так, дійсно, я там зараз працюю. (...) Заступник генерального директора", - повідомив Найєм, відповідаючи на запитання журналістів, цитує hromadske.ua.

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Реформа оборонного сектору передбачає заміну "Укроборонпрому" окремим державним органом та зменшення корупційних ризиків, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос. (28.04.2019)

Екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". (12.06.2019)

Згодом Найєм у коментарі для онлайн-видання "Українська правда" додав, що у концерні він буде відповідати за напрямок зв'язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

У самому держконцерні повідомили агентству новин "Інтерфакс-Україна", що 11 листопада Найєм призначений на посаду заступника гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади. Мустафу Найєма "ще на початку серпня було залучено як радника генерального директора", наголошують у держконцерні.

Як повідомлялося, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

В ексклюзивному інтерв'ю для DW Абромавичус поділився планами щодо реформування та оптимізації держконцерну.

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