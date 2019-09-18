Мустафа Найєм став заступником Абромавичуса в "Укроборонпромі"

Колишній журналіст та депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм заявив про його призначення заступником генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Про це сам Найєм розповів у четвер, 21 листопада, під час пресконфренції у Києві з нагоди 6-ї річниці Революції Гідності.

"Так, дійсно, я там зараз працюю. (...) Заступник генерального директора", - повідомив Найєм, відповідаючи на запитання журналістів, цитує hromadske.ua.

Згодом Найєм у коментарі для онлайн-видання "Українська правда" додав, що у концерні він буде відповідати за напрямок зв'язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

У самому держконцерні повідомили агентству новин "Інтерфакс-Україна", що 11 листопада Найєм призначений на посаду заступника гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади. Мустафу Найєма "ще на початку серпня було залучено як радника генерального директора", наголошують у держконцерні.

Як повідомлялося, 30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

В ексклюзивному інтерв'ю для DW Абромавичус поділився планами щодо реформування та оптимізації держконцерну.