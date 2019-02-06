 Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула

Кандидат в президенти України Євгеній Мураєв відмовився балотуватися на президентських виборах на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Народний депутат Євген Мураєв

Народний депутат Євген Мураєв

Кандидат в президенти України, народний депутат Євгеній Мураєв заявив про відмову балотуватися на пост глави держави на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

"Я знімаю свою кандидатуру ... на користь Олександра Вілкула", - заявив Мураєв у четвер, 7 березня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше вдень Центральна виборча комісія України скасувала рішення про реєстрацію кандидатом в президенти заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Кривоноса, який зняв свою кандидатуру на користь чинного президента Петра Порошенка.

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5 березня ЦВК скасувала рішення про реєстрацію мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового кандидатом на пост президента. Він зняв свою кандидатуру на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. 2 березня партія "Сила людей" на своєму з'їзді ухвалила рішення відкликати раніше висунутого нею кандидата на пост президента України Дмитра Гнапа, який також знімається на користь Анатолія Гриценка.

7 березня - останній день для подачі заяв про зняття кандидатів з виборів, 8 березня ЦВК має затвердити остаточний список претендентів на пост глави держави. Загалом було зареєстровано 44 кандидати в президенти на виборах, які відбудуться 31 березня.

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