Мультимільярдер Джефф Безос звинуватив журналістів у шантажі й кинув тінь на Трампа

На початку 2019 року стало відомо, що мільярдер Джефф Безос та його дружина збираються розлучитися після 25 років шлюбу. Цю новину підхопили всі ЗМІ світу, адже йдеться про розлучення найбагатшої людини світу - засновника велетня онлайн-торгівлі компанії Amazon. У справі про розлучення на кону стоять мільярди доларів США.

Однак згодом бульварне видання National Enquirer, що налічує вже 90-річну історію, написало про одну з любовних пригод бізнесмена-мільярдера, поширивши пікантну переписку та фотографії з Безосом. Бізнесмен ініціював розслідування того, як саме такі матеріали потрапили у розпорядження редакції видання. Схоже на те, що видання відреагувало на такі дії підприємця-мільярдера шантажем, про що Безос нещодавно публічно повідомив.

У справі розлучення Маккензі Безос (у червоному) та Джеффа Безоса на кону стоять мільярди доларів

Шантаж через пікантні знімки

В одному з дописів у особистому блозі на онлайн-платформі Medium.com мільярдер Джефф Безос звинуватив холдинг American Media Inc (AMI), котрий володіє виданням National Enquirer, у тому, що той погрожував поширити не зовсім пристойні фото 55-річного бізнесмена. Безос визнав, що воліє краще рахуватися з "особистою збентеженістю" через публікацію цих зображень, ніж піддатися "шантажеві" з боку видання.

Мільярдер пояснив, що редакція видання National Enquirer відреагувала саме шантажем на ініційовані мільярдером розслідування, чия мета - дізнатися, як журналістам бульварного видання вдалося роздобути ці матеріали, пояснив підприємець. Згодом представники керівника видання Дейвіда Пеккера одразу застерегли Безоса, вимагаючи облишити цю справу.

Пекер має тісні стосунки з Трампом

Сам Дейвід Пеккер - добрий знайомий президента США Дональда Трампа. Наприкінці 2018 року National Enquirer спричинило багато галасу, визнавши, що видання отримало чималі суми грошей, щоб не публікувати статті про амурні пригоди Дональда Трампа з жінками. Така практика редакторів видань не опубліковувати скандальні матеріали, котрі можуть комусь серйозно нашкодити, називається у США "catch and kill" (приблизний переклад українською мовою "отримати й вбити" - Ред.)

Згодом видання публічно визнало, що вдається до таких практик на тлі розслідувань проти колишнього адвоката Дональда Трампа Майкла Коена.

Безос: Трамп вважає мене своїм ворогом

Тож Безос написав у своєму блозі, що Трамп належить до того типу людей, котрі вважають Безоса "своїм ворогом" через його діяльність як власника ЗМІ. Ще 2013 року бізнесмен придбав впливове американське видання Washington Post. І хоч це завдало йому певний клопіт, він "анітрохи не шкодує" через це, запевняє підприємець. На думку Безоса, Washington Post - "критичний інститут" з "критичною місією".

Дональд Трамп не раз критикував Джеффа Безоса та його видання Washington Post

Натомість для бульварного видання National Enquirer та холдингу AMI Безос добирає зовсім інші вирази. За словами бізнесмена, ті повідомлення, які він отримав він редакції видання, лише посилили репутацію AMI як медіа, що може "перетворювати журналістські привілеї на зброю, переховуватися за важливими привілеями преси, ігноруючи водночас принципи та цілі справжньої журналістики".