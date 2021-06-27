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Молодіжний симфонічний оркестр України

Молодіжний симфонічний оркестр України - спільний українсько-німецький проект.

Проект зі створення Молодіжного симфонічного оркестру України відбувається за підтримки Бетховенського фестивалю, який щорічно проводиться в Бонні (Німеччина). Офіційним партнером та організатором проекту в Україні є громадська організація "Львів.Моц.Арт.3", медіа-партнер проекту - Deutsche Welle. У рамках проекту відібрано 30 юних музикантів, які стали учасниками першого складу Молодіжного симфонічного оркестру України.

Молодіжний симфонічний оркестр України нагородили на фестивалі World Orchestra

Молодіжний симфонічний оркестр України нагородили на фестивалі World Orchestra 27.06.2021

Молодіжний симфонічний оркестр України здобув "Золотий приз" фестивалю World Orchestra, а українка Оксана Линів отримала відзнаку в категорії "Видатна диригентка".
Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом 26.07.2018

Незважаючи на негоду, у Києві просто неба відбувся спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України і Федерального молодіжного оркестру Німеччини. До події музиканти з обох країн готувалися цілий рік.

Продовження історії успіху: в українському молодіжному оркестрі - поповнення

Продовження історії успіху: в українському молодіжному оркестрі - поповнення 11.12.2017

У Львові відбулося прослуховування музикантів до додаткового складу Українського молодіжного оркестру, який прославився своїми виступами в Німеччині. Відбір викликав ажіотаж. На 30 місць претендували 200 музикантів.

Фоторепортаж: Як українські та німецькі молоді музиканти знайшли спільну мову

Фоторепортаж: Як українські та німецькі молоді музиканти знайшли спільну мову 15.09.2017

Молодіжний симфонічний оркестр України разом з музикантами Федерального молодіжного оркестру Німеччини виступили з концертом у Бонні. Як це було - у фотогалереї DW.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні 15.09.2017

Молодіжний симфонічний оркестр України разом з музикантами Федерального молодіжного оркестру Німеччини виступили з концертом у Бонні. Як це було - у фотогалереї DW.
Німецько-український молодіжний оркестр вперше на Бетховенському фестивалі (відео)

Німецько-український молодіжний оркестр вперше на Бетховенському фестивалі (відео) 14.09.2017

Німецько-український молодіжний симфонічний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю у Бонні. Часу на репетиції було обмаль, утім молоді музиканти подружилися. Репортаж DW з-за лаштунків.

Як українсько-німецький молодіжний оркестр підкорює Німеччину (14.09.2017) 14.09.2017

Німецько-український молодіжний симфонічний оркестр готується підкоряти Німеччину. За час, проведений разом, молоді музиканти стали справжніми друзями, і навіть дні народження святкують разом. Репортаж DW з-за лаштунків у Бонні.
Німецько-український молодіжний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю

Німецько-український молодіжний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю 13.09.2017

Молоді музичні таланти з України та Німеччини вже збирали аншлаги у найбільших концертних зала Києва та Львова. Як об’єднаний німецько-український симфонічній оркестр тепер підкорює німецьку публіку - у репортажі DW.
Богдан Сегін: Мій твір для Бетховенського фестивалю - це портрет Львова

Богдан Сегін: Мій твір для Бетховенського фестивалю - це портрет Львова 13.09.2017

Твір українського композитора "Галицька фантазія" виконають на Бетховенському фестивалі-2017. Богдан Сегін розповів DW, як на нього вплинули львівські музиканти та маловідомі твори Бетховена.
Оксана Линів: Музика зробить Україну сильною

Оксана Линів: Музика зробить Україну сильною 11.09.2017

Українська диригентка в інтерв'ю DW розповідає про унікальний Молодіжний оркестр України, який гратиме на Бетховенському фестивалі у Бонні разом з молодими німецькими музикантами.

Диригентка Оксана Линів: Німці вчать, як грати Моцарта, а українці - Лятошинського (08.09.2017) 08.09.2017

8 вересня - відкриття Бетховенського фестивалю в Бонні. Учасниця з України - диригентка українсько-німецького молодіжного оркестру Оксана Линів - розповіла DW, як їй вдалося об’єднати музикантів з різними менталітетами. А також - чому цей оркестр важливий для України.
Німецько-український музичний проект Campus 2017: під знаком України

Німецько-український музичний проект Campus 2017: під знаком України 28.08.2017

Спільний проект DW та Бетховенського фестивалю Campus стартував концертами молодих музикантів у Львові та Києві. Попереду виступи в колишній і нинішній столиці Німеччині - Бонні та Берліні.
Молодіжний симфонічний оркестр України їде до Німеччини

Молодіжний симфонічний оркестр України їде до Німеччини 01.08.2017

Молодіжний симфонічний оркестр України провів перші репетиції і готується до гастролей. Уже у вересні молоді музиканти вирушать до Німеччини.
Молодіжний симфонічний оркестр України - вперше разом

Молодіжний симфонічний оркестр України - вперше разом 01.08.2017

Це лише перша репетиція, а графік виступів уже розписаний на два роки. Молодіжний симфонічний оркестр України, створений за сприяння Бетховенського фестивалю з Бонна, готується до перших концертів.

Молодіжний симфонічний оркестр України їде до Німеччини

Молодіжний симфонічний оркестр України їде до Німеччини 01.08.2017

Молодіжний симфонічний оркестр України провів перші репетиції і готується до гастролей. Уже у вересні молоді музиканти вирушать до Німеччини.
Українка Оксана Линів стала першою в історії жінкою на чолі опери Граца

Українка Оксана Линів стала першою в історії жінкою на чолі опери Граца 02.02.2017

39-річна Линів керуватиме філармонічним оркестром австрійського Граца у сезоні 2017-2018 років.
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