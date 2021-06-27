Молодіжний симфонічний оркестр України

Диригентка Оксана Линів: Німці вчать, як грати Моцарта, а українці - Лятошинського (08.09.2017)

8 вересня - відкриття Бетховенського фестивалю в Бонні. Учасниця з України - диригентка українсько-німецького молодіжного оркестру Оксана Линів - розповіла DW, як їй вдалося об’єднати музикантів з різними менталітетами. А також - чому цей оркестр важливий для України.