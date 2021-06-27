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Молодіжний симфонічний оркестр України - спільний українсько-німецький проект.
Проект зі створення Молодіжного симфонічного оркестру України відбувається за підтримки Бетховенського фестивалю, який щорічно проводиться в Бонні (Німеччина). Офіційним партнером та організатором проекту в Україні є громадська організація "Львів.Моц.Арт.3", медіа-партнер проекту - Deutsche Welle. У рамках проекту відібрано 30 юних музикантів, які стали учасниками першого складу Молодіжного симфонічного оркестру України.
У Львові відбулося прослуховування музикантів до додаткового складу Українського молодіжного оркестру, який прославився своїми виступами в Німеччині. Відбір викликав ажіотаж. На 30 місць претендували 200 музикантів.
Німецько-український молодіжний симфонічний оркестр готується підкоряти Німеччину. За час, проведений разом, молоді музиканти стали справжніми друзями, і навіть дні народження святкують разом. Репортаж DW з-за лаштунків у Бонні.
Молоді музичні таланти з України та Німеччини вже збирали аншлаги у найбільших концертних зала Києва та Львова. Як об’єднаний німецько-український симфонічній оркестр тепер підкорює німецьку публіку - у репортажі DW.
8 вересня - відкриття Бетховенського фестивалю в Бонні. Учасниця з України - диригентка українсько-німецького молодіжного оркестру Оксана Линів - розповіла DW, як їй вдалося об’єднати музикантів з різними менталітетами. А також - чому цей оркестр важливий для України.