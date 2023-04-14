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Берлінська філармонія
Берлінська філармоніяФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance
ПанорамаНімеччина

Як музиканти Берліна допомагають оркестрам з України

Павло Мильников
1 год. тому

Берлінський філармонійний оркестр допоможе Київському симфонічному оркестру та Молодіжному симфонічному оркестру України з організацією їхніх виступів і купівлею музичних інструментів.

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Берлінський філармонійний оркестр запустив програму підтримки Київського симфонічного оркестру та Молодіжного симфонічного оркестру України. Йдеться про організацію можливостей виступів і закупівлю музичних інструментів, пояснили в німецькій столиці. 2022 року музиканти з України вже виступили в Берлінській філармонії на запрошення фонду філармонійного оркестру. Це сприяло регулярним контактам і бажанню тіснішої співпраці.

"Ми хотіли б продемонструвати солідарність з українськими музикантами, які за жахливих обставин намагаються зберегти музичне життя в Україні", - заявила представниця Берлінського філармонійного оркестру Єва-Марія Томазі (Eva-Maria Tomasi). Київський симфонічний оркестр "виступає важливим посланцем своєї країни", даючи концерти за межами України, додала Томазі.

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Директорка фонду Берлінського філармонійного оркестру Андреа Ціцшманн (Andrea Zietzschmann) особливо наголосила на важливості подальшої творчої діяльності українських музикантів. Федеральний молодіжний оркестр Німеччини співпрацює з Молодіжним симфонічним оркестром України з 2017 року, тому допомога цьому колективу є логічним кроком для Берліна, додала вона.

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Своєю чергою керівниця Молодіжного симфонічного оркестру України Олександра Зайцева подякувала німецькій стороні за підтримку. Нова програма не лише є "символом виразної підтримки нашої Батьківщини", а й дуже важлива для Києва з практичного погляду, бо пропонує перспективу тісного обміну, наголосила Зайцева.

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