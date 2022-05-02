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Мода

Мода

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мода".

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Український дизайнер шокував світ моди

Український дизайнер шокував світ моди 18.03.2022

Такого Берлінський тиждень моди ще не бачив. Колекція, яку Жан Гріцфельдт показав світові, створювалася вже під час війни, розпочатою Росією проти України.
Берлінський тиждень моди: хвилина мовчання та солідарність з Україною

Берлінський тиждень моди: хвилина мовчання та солідарність з Україною 16.03.2022

У Берліні проходить тиждень моди - Mercedes-Benz Fashion Week. У рамках заходу проведуть кілька благодійних акцій зі збору коштів та гуманітарної допомоги для мешканців України.
Як Україна вдягає Європу (відео)

Як Україна вдягає Європу (відео) 17.12.2021

Україна стає привабливішою для європейських брендів одягу. Але придбати його можна лише в Європі.В українських магазинах переважає продукція з Китаю. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Чому українці не носять українське, або як Україна одягає Європу (17.12.2021) 17.12.2021

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини. DW з'ясувала, чому українським фабрикам невигідно шити для українців.

Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер

Світ моди 90-х очима Клаудії Шиффер 17.09.2021

Виставка в дюссельдорфському Museum Kunstpalast розповідає про модну фотографію 1990-х та супермоделей тієї епохи. А Клаудія Шиффер вперше випробувала себе в ролі кураторки.

Ікона стилю у 100 років! (08.09.2021) 08.09.2021

Червона помада, великі круглі окуляри в чорній оправі, нескінченні прикраси. У цьому образі безпомилково вгадується ікона стилю Айріс Апфель. Нещодавно їй виповнилося 100 років, а енергії, здається, все ще через край! У чому секрет її довголіття?
75 років бікіні - історія купальника від винаходу до сьогодення (фото)

75 років бікіні - історія купальника від винаходу до сьогодення (фото) 05.07.2021

Скандальний та сексуальний винахід француза Луї Реара приголомшив світ моди 75 років тому. Однією з перших прихильниць фривольного роздільного купальника стала Мерилін Монро.

Навіщо потрібна сукня з кори дерева? (05.07.2021) 05.07.2021

Сукня з кори дерева - сенсаційний виклик модній галузі. Сировину можна використовувати не лише як тканину, але й як замінник пластику, паперу та деревини. DW дізналася старовинний рецепт з Уганди.
Чому німці неохоче купують органічний шоколад

Чому німці неохоче купують органічний шоколад 30.05.2021

Мода на органічні продукти останніми роками постійно зростає, проте шоколад - особливий випадок. DW з'ясовувала, чому ціни на біошоколад настільки високі, і чому у ФРН його не дуже охоче купують.
Чому горять лікарні з ковідними пацієнтами в Румунії - Європа у фокусі (відео)

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (відео) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (25.05.2021) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.

Моделі у віці руйнують вікові стереотипи (08.04.2021)  08.04.2021

Модель із сивим волоссям та зморшками: світові бренди одягу вже давно почали руйнувати стереотипи краси. Не відстає й українська індустрія моди. На подіумах й обкладинках журналів можна побачити моделей 60+. Часто це жінки, які раніше нічого спільного з модельним бізнесом не мали. DW розпитала про їхні секрети молодості.

Хутро з коноплі як альтернатива вбивству тварин (29.03.2021) 29.03.2021

Український бренд рекламує конопляне хутро як альтернативу традиційному хутру тваринного походження та синтетиці. Торік екологічно чистий матеріал представили на показах моди Ukrainian Fashion Week.

(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео)

(Не)екологічна мода від Zara та H&M: чи є одяг шкідливим для довкілля (відео) 22.03.2021

Компанії "швидкої моди" на кшталт Zara та H&M представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?

(Не)екологічна мода: чи є одяг від Zara та H&M шкідливим для довкілля (19.03.2021) 19.03.2021

Виробництво одягу шкодить довкіллю. Водночас компанії "швидкої моди" H&M та Zara представляють еко-колекції, стверджуючи, що рухаються у напрямку більш екологічного виробництва. DW перевірила, чи не є така "зелена" мода виключно відмиванням іміджу?

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