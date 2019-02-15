Могеріні: ЄС розробляє програми для підтримки Приазов'я

Євросоюз готує нові заходи для підтримки українських територій поблизу Азовського моря. Про це заявила Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок, 18 лютого, повідомляє з Брюсселя кореспондент DW.

"Ми обговорили подальші елементи підтримки, яку ми можемо надати, особливо для територій в регіоні Азовського моря", - зазначила Могеріні. Вона нагадала, що у кінці січня - на початку лютого українське Приазов'я відвідали чиновники ЄС. За результатами цього візиту в Брюсселі і визначали сфери подальшої пітримки. За словами Могеріні, в першу чергу йдеться про розвиток автомобільного і залізничного сполучення, створення навчальних центрів у містах Приазов'я, а також підтримка малих і середніх підприємств.

Цього ж дня Брюссель відвідав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, рішення щодо цих програм планують ухвалити наступного тижня, коли Україну відвідає віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який завідує фінансами та питаннями соціального діалогу.

ЄС готує персональні санкції через захоплення моряків

У Євросоюзі також готують додаткові санкції через події в Керченській протоці та Азовському морі у листопаді минулого року. "Я можу підтвердити наявність політичного консенсусу щодо подальших заходів, а саме персональних санкцій", - заявила Могеріні, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Водночас вона не відповіла, чи обговоривалося на Раді ЄС інші обмежувальні заходи, крім персональних санкцій, наприклад для забезпечення свободи судноплавства Керченською протокою.

Як уточнило джерело DW у ЄС, формального ухвалення рішення про запровадження санкцій варто очікувати протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву.

Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими й відмовилися свідчити.