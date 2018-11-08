 Могеріні: Євросоюз вважає ″вибори″ в ОРДЛО незаконними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Могеріні: Євросоюз вважає "вибори" в ОРДЛО незаконними

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає так званих "виборів" у "ДНР" та "ЛНР". Порушення засад Мінських угод роблять ці "вибори" недійсними.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила про незаконність і невизнання Євросоюзом "виборів", запланованих в окремих районах Донецької і Луганської областей на 11 листопада, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Могеріні у заяві, поширеній в суботу, 10 листопада, в Брюсселі. Як наголосила Могеріні, "ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада 2018 року на територіях, контрольованих неурядовими силами так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", є незаконними і не визнає їх".

Також голова європейської дипломатії зазначила, що ЄС вважає реалізацію Мінських угод ключем для політичного вирішення конфлікту на Сході України і наголошує на відповідальності Росії в цьому сенсі. "Мінські угоди передбачають виключно місцеві вибори, які мають відбуватися в рамках українського законодавства і стандартів ОБСЄ за її спостереження", - заявила Могеріні, додавши, що порушення цих засад робить "так звані "вибори" недійсними".

DW.COM

Під час засідання Радбезу ООН щодо України США звинуватили Росію в перешкоджанні мирному процесу в України. Вісім європейських держав у спільній заяві закликали сепаратистів відмовитися від так званих "виборів". (30.10.2018)

Вашингтон засуджує "вибори" сепаратистів на Донбасі та заявляє про невизнання їх на міжнародному рівні. У Москві твердять, що вони не суперечать мінським домовленостям. В ОБСЄ з цією оцінкою не погоджуються. (06.11.2018)

Нагадаємо, що на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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