Могеріні: Євросоюз вважає "вибори" в ОРДЛО незаконними

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила про незаконність і невизнання Євросоюзом "виборів", запланованих в окремих районах Донецької і Луганської областей на 11 листопада, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Могеріні у заяві, поширеній в суботу, 10 листопада, в Брюсселі. Як наголосила Могеріні, "ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада 2018 року на територіях, контрольованих неурядовими силами так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", є незаконними і не визнає їх".

Також голова європейської дипломатії зазначила, що ЄС вважає реалізацію Мінських угод ключем для політичного вирішення конфлікту на Сході України і наголошує на відповідальності Росії в цьому сенсі. "Мінські угоди передбачають виключно місцеві вибори, які мають відбуватися в рамках українського законодавства і стандартів ОБСЄ за її спостереження", - заявила Могеріні, додавши, що порушення цих засад робить "так звані "вибори" недійсними".

Нагадаємо, що на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.