Мовчання Пхеньяна: що сталося з Кім Чен Ином і хто стане його наступником?

Декілька днів тому у світових ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці і спільнотах емігрантів, з'явилися повідомлення, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг перенести операцію на серці, після якої він перебуває в критичному стані.

Спершу про госпіталізацію лідера Північної Кореї повідомило південнокорейське видання NK News, що спеціалізується на новинах із Північної Кореї. За даними південнокорейських журналістів, Кім Чен Ин був госпіталізований через серцеву недостатність у медичний центр Хянсан, призначений для членів правлячого клану Кім. Стверджувалося, що він уже йде на поправку й одужує під наглядом медиків на віллі поруч із медцентром. Згодом це твердження було спростовано CNN, де із посиланням на дані американської розвідки повідомили, що Кім Чен Ин після важкої операції на серці перебуває в критичному стані.

Незвичне мовчання

Попри скептичне ставлення в експертному середовищі, як до самої новини, так і до першоджерела, не можна не звернути увагу на дивну поведінку режиму в Пхеньяні. "Я трохи скептично ставлюся до всіх цих повідомлень", - сказав DW колишній глава південнокорейського розвідувального управління зі спостереження за північною Кореєю Ра Чен Іль. Водночас він визнає, що мовчання Пхеньяну викликає подив.

Читайте також: Коронавірус у Північній Кореї: є чи ні?

"Дивно, що коли CNN вивела цю новину на глобальний рівень, Північна Корея не відреагувала на цю історію або не спростувала це. У минулому Північна Корея реагувала на повідомлення щодо Кім Чен Ина надзвичайно оперативно. Те, що вони мовчать зараз, - це незвично”, - заявив Ра Чен Іль.

Кім Чен Ин з тростиною (фото 2014 року)

Ще більший подив та впевненість у тому, що щось із лідером Північної Кореї не так, викликає його відсутність на урочистостях із вшанування пам'яті його діда і колишнього лідера КНДР Кім Ір Сена, який помер у 1994 році. Кім Чен Ин вперше з моменту приходу до влади наприкінці 2011 року пропустив церемонію в мавзолеї до дня народження Кім Ір Сена.

Підозри небезпідставні

Здоров'я династії Кімів завжди було проблемою для режиму Північної Кореї. Кім Ір Сен, засновник північнокорейської держави і дід Кім Чен Ина, помер 1994 року від серцевого нападу. Ким Чен Ір, батько чинного лідера - також помер від серцевого нападу в 2011 році, його фізичний стан, ймовірно, погіршився через високий кров'яний тиск, діабет і гіпертонію. Сам Кім Чен Ин є завзятим курцем і має явно надмірну вагу. Ще у 2009 році ЗМІ повідомляли, що він страждає від діабету і гіпертонії. У жовтні 2014 року він зник і не відвідував публічні заходи впродовж шести тижнів. Після чого з'явився з тростиною для ходьби.

Через закритість Північної Кореї та брак достовірної інформації, розвідка Південної Кореї змушена була навіть зробити складну програму відеоаналізу, що на базі фотографій та відео створює тривимірне зображення людини і відстежує зміни у її статурі.

Хто може замінити Ина

Через те, що питання здоров'я Кім Чен Ина залишається без відповіді, неминуче виникають припущення про те, хто може замінити його, якщо він буде недієздатний протягом тривалого періоду часу або помре. Вважається, що в лідера Північної Кореї є щонайменше двоє дітей, але вони ще занадто малі, щоб успадкувати владу. Водночас, його старший брат, Кім Чен Чхоль, не цікавиться політикою і здобув репутацію плейбоя в Пхеньяні. Він також був помічений на концертах Еріка Клептона в Лондоні та Сінгапурі.

Ймовірним кандидатом може стати 31-річна Кім Йо Чен - молодша сестра Кім Чен Ина. Вона вважається керівником штабу свого брата і найближчою довіреною особою. Але її шанси зменшують молодість і стать. "Вона дуже важлива для режиму - вона справжній член династії Кім, але вона не може бути наступницею свого брата просто тому, що вона - жінка", - вважає Тошіміцу Сігемура, професор Токійського університету Васеда і автор низки книг про династію Кім.

Кім Йо Чен, сестра лідера Північної Кореї

Одним з провідних кандидатів може бути Кім Пхен Ір - дядько лідера Північної Кореї і зведений брат Кім Чен Іра. Він був послом у деяких північнокорейських дипломатичних місіях в Європі з 1979 року. Але на початку 2020 року був відкликаний назад до Пхеньяну. Ще одним потенційним кандидатом може бути Чон Чан Хен - позашлюбний син Кім Ір Сена від однієї з його медсестер.

На думку Сігемури, зміна лідера Північної Кореї ніяк не позначиться на поведінці режиму. "Найважливіше завдання режиму - захистити себе і просувати власну легітимність, щоб її можна було передати наступному лідеру. Хто б не прийшов, у нього не буде наміру перебудовуватися або змінювати напрямок руху", - вважає Сігемура.

