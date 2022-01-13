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Михайла Горбачова звинувачують в тому, що як верховний головнокомандувач збройних сил СРСР, він не перешкодив "міжнародному злочину проти литовців".
12 січня відбувається перше за останні роки засідання Ради НАТО-Росія. Чому росіяни так бояться Альянсу, а розширення на Схід сприймають як загрозу?
Відвідувачам мультимедійної виставки в Берліні покажуть хронологію розвалу Радянського Союзу та наслідки для Європи й світу. Події представлено ретельно ілюстрованим матеріалом.
30 років тому путчисти намагалися зупинити розпад СРСР. Сьогодні Росія Путіна близька до їхніх ідеалів, а не поглядів тих, хто завдав їм поразки в серпні 1991-го, вважає Костянтин Еггерт.
Напередодні 80-річчя з моменту вторгнення вермахту в СРСР канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила на відповідальності за злочини нацистської Німеччини.
Першому й останньому президентові СРСР Михайлові Горбачову виповнилося 90 років. На Заході йому аплодують за його реформи. А що в Росії?
Михайлу Горбачову - 90 років. Для німців він - просто "Gorbi". Політик, якому вони вдячні за його роль в об'єднанні Німеччини.
У надісланих привітаннях Анґела Меркель і Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на особистому внеску Михайла Горбачова в возз'єднання Німеччини та завершення "холодної війни".
Коли радянські війська захопили телецентр у Вільнюсі, у Кремлі думали, що рятують СРСР. Але бійня в Литві лише прискорила його кінець. DW розпитала з очевидців.
Перемога Джо Байдена на виборах президента США відкриває можливість для подовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, вважає експрезидент СРСР Михайло Горбачов.
Невдале формулювання нового закону НДР про виїзд призвело до падіння Берлінського муру. Менше ніж за рік по тому Німеччина возз'єдналася. А події, які передували цьому, нині видаються політичним детективом.
Падінням Берлінського муру 9 листопада 1989 завершилася "холодна війна" між диктатурами та демократіями. Але основні передвісники цього мали місце за межами Німеччини - у Польщі, Угорщині та СРСР.
Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.
У 1989 році люди сподівалися, що Європа стане спільним домом для всіх її жителів. Однак до здійснення цих надій ще далеко, шкодує перший президент СРСР.
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