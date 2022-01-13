Михайло Горбачов

Історичні дні в Німеччині: від падіння Берлінського муру до єдності країни

Невдале формулювання нового закону НДР про виїзд призвело до падіння Берлінського муру. Менше ніж за рік по тому Німеччина возз'єдналася. А події, які передували цьому, нині видаються політичним детективом.