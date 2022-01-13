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Михайло Горбачов

30 років по тому: на Горбачова подали в суд у Литві за міжнародний злочин

30 років по тому: на Горбачова подали в суд у Литві за "міжнародний злочин" 13.01.2022

Михайла Горбачова звинувачують в тому, що як верховний головнокомандувач збройних сил СРСР, він не перешкодив "міжнародному злочину проти литовців".

Розширення НАТО і Україна: що про це думають росіяни (12.01.2022) 12.01.2022

12 січня відбувається перше за останні роки засідання Ради НАТО-Росія. Чому росіяни так бояться Альянсу, а розширення на Схід сприймають як загрозу?
Складний спадок СРСР став темою мультимедійної виставки в Берліні

Складний спадок СРСР став темою мультимедійної виставки в Берліні 16.09.2021

Відвідувачам мультимедійної виставки в Берліні покажуть хронологію розвалу Радянського Союзу та наслідки для Європи й світу. Події представлено ретельно ілюстрованим матеріалом.
Коментар: Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року

Коментар: Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року 19.08.2021

30 років тому путчисти намагалися зупинити розпад СРСР. Сьогодні Росія Путіна близька до їхніх ідеалів, а не поглядів тих, хто завдав їм поразки в серпні 1991-го, вважає Костянтин Еггерт.
Меркель назвала напад нацистської Німеччини на СРСР приводом для сорому

Меркель назвала напад нацистської Німеччини на СРСР приводом для сорому 19.06.2021

Напередодні 80-річчя з моменту вторгнення вермахту в СРСР канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила на відповідальності за злочини нацистської Німеччини.

Горбачову - 90: що думає нове покоління політиків про його "перебудову" (02.03.2021) 02.03.2021

Першому й останньому президентові СРСР Михайлові Горбачову виповнилося 90 років. На Заході йому аплодують за його реформи. А що в Росії?
Горбачов і німці. Історія у фотографіях

Горбачов і німці. Історія у фотографіях 02.03.2021

Михайлу Горбачову - 90 років. Для німців він - просто "Gorbi". Політик, якому вони вдячні за його роль в об'єднанні Німеччини.
Горбачов і німці. Історія у фотографіях

Горбачов і німці. Історія у фотографіях 02.03.2021

Михайлу Горбачову - 90 років. Для німців він - просто "Gorbi". Політик, якому вони вдячні за його роль в об'єднанні Німеччини.
З вдячністю за мужні діяння: Меркель і Штайнмаєр привітали Горбачова з 90-річчям

З вдячністю за "мужні діяння": Меркель і Штайнмаєр привітали Горбачова з 90-річчям 02.03.2021

У надісланих привітаннях Анґела Меркель і Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на особистому внеску Михайла Горбачова в возз'єднання Німеччини та завершення "холодної війни".
30 років штурму телевежі у Вільнюсі: як СРСР виніс собі вирок

30 років штурму телевежі у Вільнюсі: як СРСР виніс собі вирок 13.01.2021

Коли радянські війська захопили телецентр у Вільнюсі, у Кремлі думали, що рятують СРСР. Але бійня в Литві лише прискорила його кінець. DW розпитала з очевидців.
Горбачов сподівається на поступ у переговорах про ядерне роззброєння за президентства Байдена

Горбачов сподівається на поступ у переговорах про ядерне роззброєння за президентства Байдена 08.11.2020

Перемога Джо Байдена на виборах президента США відкриває можливість для подовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, вважає експрезидент СРСР Михайло Горбачов.
Історичні дні в Німеччині: від падіння Берлінського муру до єдності країни

Історичні дні в Німеччині: від падіння Берлінського муру до єдності країни 09.11.2019

Невдале формулювання нового закону НДР про виїзд призвело до падіння Берлінського муру. Менше ніж за рік по тому Німеччина возз'єдналася. А події, які передували цьому, нині видаються політичним детективом.
30 років тому впав Берлінський мур - як це було

30 років тому впав Берлінський мур - як це було 09.11.2019

Падінням Берлінського муру 9 листопада 1989 завершилася "холодна війна" між диктатурами та демократіями. Але основні передвісники цього мали місце за межами Німеччини - у Польщі, Угорщині та СРСР.
Падіння Берлінського муру: як це було (відео)

Падіння Берлінського муру: як це було (відео) 08.11.2019

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019) 08.11.2019

Падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року вважається кінцем "холодної війни" між диктатурою та демократією. Стіна майже 30 років розділяла Німеччину на Східну і Західну.

Горбачов: Після падіння Берлінського муру справдились не всі надії

Горбачов: Після падіння Берлінського муру справдились не всі надії 05.11.2019

У 1989 році люди сподівалися, що Європа стане спільним домом для всіх її жителів. Однак до здійснення цих надій ще далеко, шкодує перший президент СРСР.
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