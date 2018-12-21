Митрополит Епіфаній: Розуміємо, що в Україні й надалі існуватиме Російська Православна Церква

DW: Ваше Блаженство, зовсім скоро Ви отримаєте в Константинополі томос. Вам відомо, які православні церкви готові визнати Православну Церкву України (ПЦУ)?

Митрополит Епіфаній: Найперше, отримання томосу від матері-церкви Константинопольської - це вже є першим кроком у визнанні іншими помісними православними церквами. Це є визнанням вже першої помісної православної церкви. З часом, після отримання, ми будемо працювати над тим, щоб інші православні церкви визнавали автокефалію і незалежність нашої помісної православної церкви. Але поки я не можу озвучити те, хто із церков це зробить. Звичайно, що найперше визнають церкви грецької традиції. Ми віримо в це. Але всі (православні церкви. - Ред.) говорять про те, що після офіційного визнання, після вручення томоса ми дамо відповідь на питання, коли ми зможемо вас визнати як незалежну церкву.

Чи відомо, які церкви разом у Російською Православною Церквою (РПЦ) не визнають ПЦУ?

Зараз багато говорять і поширюється інформація, що певні церкви, які підтримують РПЦ, одразу не визнають автокефалію української церкви. Я б не хотів називати тих церков. Я вірю, що правда восторжествує і всі церкви, не одразу, а з часом, визнають нашу автокефалію.

Ви говорили про те, що намагаєтеся робити якомога більше, аби велика кількість церков визнала ПЦУ. Що це за заходи? Що саме Ви робите?

Найперше, після мого обрання як предстоятеля ПЦУ я звернувся з відповідними листами, які носять назву "мирних грамот", повідомив про те, що відбувся в Києві історичний Об'єднавчий собор, на якому мене було обрано предстоятелем ПЦУ, і що я в майбутньому буду віддано відстоювати православні позиції, буду опиратися на канони православної церкви і прошу у них визнати автокефалію ПЦУ. Тобто це перший крок новообраного предстоятеля. Далі буде сформовано вже відповідний відділ зовнішніх зв'язків церкви, який безпосередньо вестиме переговори з іншими православними церквами щодо визнання нашої автокефалії.

Чи планує приїхати до України патріарх Варфоломій?

Наскільки мені відомо, навіть після підписання відповідної угоди на Фанарі, ще до Об’єднавчого собору, сам Патріарх Варфоломій безпосередньо заявив, що він має бажання знову, вже вдруге, відвідати православну Україну. А вже після отримання томосу з мого боку буде висловлене запрошення Його Всесвятості в найближчому часі відвідати Україну.

Президент України Петро Порошенко їхатиме з Вами до Константинополя для отримання томосу. Він також був присутнім на багатьох заходах після Собору і після Вашого обрання. Зараз лунає багато критики, що ПЦУ може бути, мовляв, такою "кишеньковою" церквою. Критикують і втручання держави в церковні справи. Як Ви це прокоментуєте?

Справді лунає багато критики, але ця критика є несправедливою. Бо до цього часу ми рухалися майже 30 років цим складним шляхом, але, на жаль, не змогли об'єднатись і створити єдину помісну церкву. Тому роль держави в цьому процесі є дуже важливою, але ми віримо, що в майбутньому буде існувати така добра симфонія між державою і церквою. Співпраця повинна існувати і вона буде існувати. Але церква ніколи не буде державною.

Як часто Ви телефонуєте в Адміністрацію Президента, з яких питань звертаєтесь? І загалом, як змінилися Ваші стосунки з президентом України до Вашого обрання і після?

Якщо сказати чесно, то до цього часу у нас спілкування відбувається з президентом тільки на офіційних заходах чи зустрічах. А такого контакту безпосереднього чи вирішення якогось питання - немає. Є суто технічні питання моїх помічників щодо поїздки, якихось списків тих людей, які будуть присутні там під час богослужіння, бо відповідно буде посилена охорона. А якихось таких безпосередніх контактів чи спілкування у мене немає. Це свідчить про те, що немає певного втручання в церковні справи, про що Ви запитували, і ми як церква вирішуємо питання, які у нас на порядку денному, самостійно. А наша держава може тільки сприяти.

Чи є стратегія у ПЦУ, як у подальшому вибудовувати відносини з парафіями Московського патріархату?

Моя позиція чітка, яка була висловлена одразу після Об'єднавчого собору, про те, що двері нашої церкви відкриті для всіх православних України. Ми запрошуємо всіх представників, які зараз знаходяться в лоні Російської Православної Церкви, щоб вони приєдналися до незалежної ПЦУ. Якщо говорити про певну стратегію, то вона повинна будуватися на євангельських засадах любові, миру, порозуміння, братської взаємоповаги.

Як буде виглядати ця співпраця на практиці? Яким чином ПЦУ буде запобігати розколу, тому що чимало вірян, з якими ми спілкувались, які досі ходять до УПЦ МП, не визнають ПЦУ.

Ми розуміємо, що в Україні буде в подальшому існувати Російська Православна Церква і буде багато бажаючих залишатись там, але ми проти цього нічого не маємо. Всі повинні обирати свій релігійний центр добровільно. Архієрей з єпархією чи священник з громадою повинні визначитися. Якщо вони на загальних зборах вирішують, що хочуть добровільно долучитися до новоствореної ПЦУ, відповідно звертаються до нас, і ми приймаємо їх вже у нашу структуру єдиної ПЦУ.

Якою Ви бачите ПЦУ через рік?

Зараз важко сказати. Ставлять багато питань, виставляють певні хронологічні рамки, "а що буде завтра, через місяць, через рік". Я вірю, що ми об’єднаємося, що до нас прийдуть ті, хто зараз, на жаль, сумніваються, до кінця не вірять, очікують томос, очікують визнання цієї дії з боку Константинополя і інших православних церков. Я вірю в те, що через рік ми матимемо єдину сильну помісну ПЦУ, яка буде служити Богові і інтересам нашого народу.

Повну версію інтерв'ю з митрополитом Епіфанієм дивіться у відео:

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