 МЗС Ірану викликав диппредставників трьох європейських країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

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Новини

МЗС Ірану викликав диппредставників трьох європейських країн

У зв'язку з нещодавнім терактом в Ірані до МЗС ісламської республіки викликали трьох дипломатичних представників європейських країн. Тегеран каже, що в країнах ЄС знаходять прихисток члени терористичних угруповань.

МЗС Ірану

Будівля МЗС в Тегерані

Після теракту на військовому параді в іранському місті Ахваз МЗС Ірану викликало послів Данії та Нідерландів, а також повіреного в справах Великобританії. Про це ввечері суботи, 22 вересня, повідомило іранське інформаційне агентство IRNA. У такий спосіб Тегеран виступив з протестом проти того, що європейські країни надають притулок "декому з членів терористичних угруповань", котрі причетні до останнього нападу, йдеться у повідомленні.

"Це неприйнятно, що в ЄС члени цих терористичних угруповань не потрапляють до чорного списку тільки тому, що вони не вчинили злочинів у Європі", - заявив речник МЗС Ірану Бахрам Касемі, слова якого цитує агенція новин dpa.

За останніми даними, в результаті скоєного напередодні нападу на військовий парад у місті Ахваз загинули щонайменше 25 людей, ще понад 60 отримали поранення. Дехто з потерпілих перебуває у вкрай важкому стані, тож число загиблих ще може зрости. Серед жертв стрілянини не лише військовослужбовці, а й цивільні, у тому числі жінки й діти.

За даними іранських державних ЗМІ, нападників було четверо. Спочатку повідомлялося, що двоє з них загинули, ще двоє - затримані. Згодом повідомили про смерть усіх чотирьох нападників.

Відповідальність за напад взяло на себе сунітське сепаратистське угруповання "Аль-Ахвазія", повідомляє dpa. Іранське керівництво звинувачує членів цього угруповання в співпраці з терористами "Ісламської держави" (ІД). Згодом про свою причетність до теракту також заявила й сама ІД.

Водночас духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вважає, що за нападом стоїть "змова з боку регіонального режиму, який підтримують США".

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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