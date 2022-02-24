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"Метінвест Холдинг" - міжнародна гірничо-металургійна компанія в Україні.
міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія.
На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.
Група "Метінвест", якій належить Авдіївський коксохімічний завод, повідомляє про повне припинення виробництва на цьому об'єкті унаслідок потужних обстрілів минулої доби. На території заводу розірвалося понад 40 снарядів.