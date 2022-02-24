Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Метінвест"

"Метінвест Холдинг" - міжнародна гірничо-металургійна компанія в Україні.

міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія.

Метінвест Ріната Ахметова призупиняє виробництво в Маріуполі

"Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє виробництво в Маріуполі 24.02.2022

На тлі війни Росії проти України виробництво чавуну і сталі на двох заводах олігарха Ріната Ахметова в Маріуполі призупинять на сім діб.
У компанії Метінвест Ахметова заявили про обшуки

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки 01.02.2022

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.
Вибух на шахті в Донецькій області: одна людина загинула

Вибух на шахті в Донецькій області: одна людина загинула 31.07.2021

У лікарні померла людина, яка постраждала внаслідок вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" в Донецькій області. У прокуратурі кажуть, що дев'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.
Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті

Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті 26.10.2020

На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.

Металургія vs. екологія у Маріуполі: чи можливий компроміс? (11.03.2020) 11.03.2020

Металургійні гіганти Маріуполя - ММК імені Ілліча та "Азовсталь" - входять у десятку найбільших забруднювачів повітря в Україні. DW з'ясовувала, коли місто сталеварів зможе дихати вільно.
Нідерландський суд заморозив активи Ахметова - Reuters

Нідерландський суд заморозив активи Ахметова - Reuters 10.01.2018

Суд у Нідерландах заморозив розташовані в країні активи Ріната Ахметова, зазначає Reuters. Рішення пов'язане із судовим процесом на Кіпрі.
ЄС запровадив антидемпінгове мито на українську сталь

ЄС запровадив антидемпінгове мито на українську сталь 06.10.2017

Європейський Союз запровадив штрафні мита на імпорт сталі з України, Росії, Бразилії та Ірану. Мито на українську сталь встановлено на рівні 60,5 євро за тонну.
Націоналізація на Донбасі: чи чекати на нових переселенців

"Націоналізація" на Донбасі: чи чекати на нових переселенців 30.03.2017

Тисячі працівників українських підприємств, захоплених на непідконтрольних територіях Донбасу, звільняються. Що далі?
Метінвест Ахметова також заявив про втрату контролю над підприємствами в ОРДЛО

"Метінвест" Ахметова також заявив про втрату контролю над підприємствами в ОРДЛО 15.03.2017

Сепаратисти вимагають перереєструвати усі підприємства групи "Метінвест" на непідконтрольній Україні території. Внаслідок цього група повністю втратила свої активи в ОРДЛО.

Вибори в Маріуполі: сильні олігархи й слабкі демократи 27.11.2015

25 жовтня в Маріуполі були зірвані місцеві вибори. Голосування має відбутися 29 листопада. Репортаж з портового міста про розподіл сил та настрої напередодні виборів.
Заводи Маріуполя готуються відновити роботу після пошкодження газопроводу

Заводи Маріуполя готуються відновити роботу після пошкодження газопроводу 14.06.2015

Якщо до вечора неділі газопровід буде відновлено, Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь" поновлять роботу цехів.
Авдіївський коксохімічний завод припинив роботу після нових обстрілів

Авдіївський коксохімічний завод припинив роботу після нових обстрілів 24.05.2015

Група "Метінвест", якій належить Авдіївський коксохімічний завод, повідомляє про повне припинення виробництва на цьому об'єкті унаслідок потужних обстрілів минулої доби. На території заводу розірвалося понад 40 снарядів.
Порошенко: Сепаратисти звільнили 1200 полонених українських військових

Порошенко: Сепаратисти звільнили 1200 полонених українських військових 08.09.2014

Президент України Петро Порошенко повідомив, що за останні дні були звільнені 1200 полонених українських військових. Під час візиту до Маріуполя він пообіцяв підвищити обороноздатність міста.
Ахметов назвав дії сепаратистів геноцидом Донбасу

Ахметов назвав дії сепаратистів "геноцидом Донбасу" 20.05.2014

Рінат Ахметов закликав мешканців Донбасу до загального протесту "на підтримку миру і проти кровопролиття". Голова МВС Арсен Аваков привітав заяву бізнесмена.
Дайте кисню: у Маріуполі прокинулося громадянське суспільство

"Дайте кисню": у Маріуполі прокинулося громадянське суспільство 14.11.2012

Металургійні заводи-велетні перетворили півмільйонний Маріуполь на "газову камеру". Іншого способу боротьби за життя, аніж громадські протести, вже немає, вважають активісти екологічного руху.
«Метінвест» та «Арселор-Міттал - Кривий Ріг» конкурують на Близькому Сході

«Метінвест» та «Арселор-Міттал - Кривий Ріг» конкурують на Близькому Сході 02.11.2009

Два основні гравці металургійного бізнесу України – за крок до жорсткої конкуренції на ринку Близького Сходу. "Метінвест" відкриває представництва в ОАЕ та Тунісі, де вже діє "Арселор-Міттал - Кривий Ріг".