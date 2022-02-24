"Метінвест"

Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті

На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.