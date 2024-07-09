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Удар по Кривому Рогу: загинули працівники "Метінвесту"

Дмитро Шварц
9 липня 2024 р.

Внаслідок ракетного удару у Кривому Розі 8 липня загинули 10 мешканців міста, 47 отримали поранення. 9 липня у місті оголошено день жалоби.

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Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рога, 12 червня 2024 року
Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рога (архівне фото)Фото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу  8 липня загинули співробітники групи "Метінвест", про що йдеться у заяві компанії.

"8 липня стало трагічною датою для "Метінвесту". Унаслідок цинічного російського ракетного обстрілу цивільних і промислових об’єктів у Кривому Розі загинули наші колеги", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Також він висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв, що компанія надасть усебічну допомогу родинам загиблих та поранених.

"Ворог відкрито цілить в українські підприємства, які забезпечують життєдіяльність міст, у мирних мешканців, у наших дітей. У чергового терористичного акту може бути лише одна мета - залякати нас та підло помститися за наш патріотизм, за незламність, за єдність, яку ми сьогодні демонструємо в боротьбі з ворогом. Ми на боці добра, тож мусимо вистояти, щоб перемогти зло", - додав Риженков.

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10 загиблих та 47 поранених

"Метінвест" не повідомив подробиць щодо кількості загиблих та поранених співробітників, але голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул зазначив, що російська ракета влучила в адміністративну будівлю ПАТ "Північний ГЗК". "Високоточні" виродки вбили своєю ракетою 10 криворіжців, з них - п'ять жінок та п'ять чоловіків (...) Також внаслідок удару 47 мешканців міста отримали поранення, з них - 22 жінки та 25 чоловіків", - заявив Вілкул.

Також він наголосив, що ні серед загиблих, ні серед поранених немає жодного військового. "Все це цивільні люди. Підкреслю, що під час тривоги приблизно 100 людей, працівників підприємства, перебували в укритті - це їх реально врятувало, інакше кількість жертв могла б бути значно більшою", - підкреслив Вілкул та додав, що 9 липня у Кривому Розі оголошено день жалоби.

Нагадаємо, що в 8 липня РФ нанесла масований ракетний удар по Україні, внаслідок чого загинули понад 30 людей, а поранено - більше 150.

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