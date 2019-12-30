Меркель і Путін обговорили реалізацію Мінських домовленостей

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 9 червня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій, співрозмовники, зокрема, обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами представника уряду ФРН, головна увага Меркель та Путіна під час розмови була приділена "реалізації Мінських домовленостей для мирного вирішення конфлікту на Сході України, а також ситуації в Сирії, також з огляду на доставку гуманітарної допомоги до країни". "Іншими темами була ситуація в Лівії та співпраця під час боротьби з пандемією коронавірусу", - зауважив Зайберт, повідомляється на сайті німецького уряду.

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Зі свого боку пресслужба Кремля зауважила, що телефонна розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.

"Обговорено актуальні питання боротьби з пандемією коронавірусу. Підтверджено настрій на подальшу тісну взаємодію по лінії міністерств охорони здоров'я та інших профільних структур", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, у Кремлі повідомили, що під час розмови була "висловлена стурбованість відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Парижі в 2019 році, відзначена важливість активізації переговорного процесу в контактній групі і в "нормандському форматі".

"Президент Росії знову підкреслив доцільність налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого, в тому числі, на узгодження кроків з послідовного виконання мінського Комплексу заходів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під час обговорення питання щодо ескалації бойових дій в Лівії "з російського боку дана позитивна оцінка посередницьким зусиллям Єгипту з мирного врегулювання лівійської кризи".