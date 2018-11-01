Меркель у Польщі висловилася на підтримку міграційного пакту ООН

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Польщі висловилася на підтримку Договору про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію, який раніше був погоджений Генеральною Асамблеєю ООН. Пакт наголошує на суверенітеті держав у питаннях міграції та є основою для легальної міграції з професійних або з гуманітарних причин, заявила вона у п'ятницю, 2 листопада, після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравєцьким під час двосторонніх міжурядових консультацій у Варшаві. За її словами, це все викладено в міграційному пакті, котрий не є юридично зобовязувальним. Водночас документ також робить внесок у справу зменшення нелегальної міграції, додала канцлерка.

Водночас Польща, за словами Моравєцького, може прийняти рішення не підписувати міграційний договір. "Ми вважаємо, що наші суверенні принципи мають абсолютний пріоритет", - заявив він. США вийшли з переговорів про міграційний договір ще в грудні 2017 року, пізніше не підписувати його вирішили Угорщина та Австрія.

Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко, яка відбудеться 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції та усунення дискримінації.

Також під час консультацій голови урядів обговорили й питання будівництва газогону "Північний потік-2" в обхід України, противником якого є польський уряд. Анґела Меркель вкотре підкреслила, що Україна у будь-якому випадку має залишитися транзитною країною російського газу, оскільки це "безпековий компонент для України", передає агенція Reuters. Окрім того, сторони обговорили військове співробітництво в рамках НАТО та розвиток спільних систем озброєнь, передає агенція AFP.