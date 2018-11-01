 Меркель у Польщі висловилася на підтримку міграційного пакту ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

Меркель у Польщі висловилася на підтримку міграційного пакту ООН

Під час польсько-німецьких урядових консультацій у Варшаві йшлося про розбіжності у поглядах щодо глобального договору про міграцію й питання будівництва газогону "Північний потік-2".

Анґела Меркель та Матеуш Моравєцький розійшлись у питанні договору про міграцію

Анґела Меркель та Матеуш Моравєцький розійшлись у питанні договору про міграцію

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Польщі висловилася на підтримку Договору про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію, який раніше був погоджений Генеральною Асамблеєю ООН. Пакт наголошує на суверенітеті держав у питаннях міграції та є основою для легальної міграції з професійних або з гуманітарних причин, заявила вона у п'ятницю, 2 листопада, після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравєцьким під час двосторонніх міжурядових консультацій у Варшаві. За її словами, це все викладено в міграційному пакті, котрий не є юридично зобовязувальним. Водночас документ також робить внесок у справу зменшення нелегальної міграції, додала канцлерка.

Водночас Польща, за словами Моравєцького, може прийняти рішення не підписувати міграційний договір. "Ми вважаємо, що наші суверенні принципи мають абсолютний пріоритет", - заявив він. США вийшли з переговорів про міграційний договір ще в грудні 2017 року, пізніше не підписувати його вирішили Угорщина та Австрія.

DW.COM

Анґела Меркель заявила, що хоче, щоб Україна відігравала важливу роль у транзиті газу після зведення "Північного потоку-2". При цьому канцлерка ФРН запевнила, що Берлін серйозно сприймає думку Києва щодо газопроводу. (01.11.2018)

Глобальний пакт щодо міграції суперечить позиції Австрії та ставить під загрозу її суверенітет, заявив австрійський уряд. Віце-канцлер країни зазначив, що міграція не є і не може стати правом людини. (31.10.2018)

Пакт має бути офіційно схвалений на зустрічі в Марокко, яка відбудеться 11-12 грудня. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції та усунення дискримінації.

Також під час консультацій голови урядів обговорили й питання будівництва газогону "Північний потік-2" в обхід України, противником якого є польський уряд. Анґела Меркель вкотре підкреслила, що Україна у будь-якому випадку має залишитися транзитною країною російського газу, оскільки це "безпековий компонент для України", передає агенція Reuters. Окрім того, сторони обговорили військове співробітництво в рамках НАТО та розвиток спільних систем озброєнь, передає агенція AFP.

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