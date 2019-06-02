 Меркель: Уряд ФРН продовжить роботу попри відставку Налес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель: Уряд ФРН продовжить роботу попри відставку Налес

Уряд Німеччини після відставки Налес продовжить працювати з усією серйозністю, запевнила канцлерка ФРН Анґела Меркель. Вона додала, що поважає рішення лідерки СДПН.

Анґела Меркель (праворуч) та Андреа Налес

Анґела Меркель (праворуч) та Андреа Налес

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що незважаючи на відставку лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles), уряд під її керівництвом продовжуватиме роботу.

"Ми продовжимо роботу уряду з усією серйозністю. І в першу чергу - з усією відповідальністю", - заявила німецька канцлерка під час засідання керівництва партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) в Берліні у неділю, 2 червня.

Меркель додала, що поважає рішення Налес про відставку з посади голови партії та фракції СДПН у Бундестазі. "Я багато років працювала з нею і коли вона була федеральною міністеркою праці та соціальних питань, і коли вона працювала лідеркою партії та фракції СДПН", - сказала Меркель, назвавши Налес "соціал-демократкою до глибини душі". 

DW.COM

Очікується, що 47-річна екс-міністерка дасть партії нове дихання. Соціал-демократи переживають не кращі часи після досить поганих результатів на виборах. (22.04.2018)

Після поразки Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту її лідерка Андреа Налес йде з посади голови партії та фракції. (02.06.2019)

Нагадаємо, Андреа Налес зранку 2 червня оголосила, що йде у відставку з посад голови партії та фракції СДПН у Бундестазі ФРН. "Обговорення всередині фракції і численні партійні відгуки дали мені зрозуміти, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, більше немає", - заявила вона.

Очолювана Налес СДПН входить до великої коаліції разом з блоком консервативних партій ХДС і Християнсько-соціальний союз (ХСС). Тому, вважають оглядачі, відставка Налес може мати далекосяжні та непередбачувані наслідки для коаліційного уряду на чолі з Меркель. Розвал коаліції може обернутись достроковими виборами у ФРН.

Андреа Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року. Фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року. На виборах в Європарламент тиждень тому СДПН показала рекордно низький результат, отримавши менше 16 відсотків голосів виборців.

Дивитись відео 02:24

Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів (14.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів (14.02.2018)  

Також за темою

Berlin Andrea Nahles SPD-Vorsitzende

Відставка лідерки соціал-демократів ФРН загрожує коаліції канцлерки Меркель 02.06.2019

За тиждень після виборів до Європарламенту глава СДПН Андреа Налес подала у відставку. Це може мати серйозні наслідки для правлячої у ФРН колації на чолі з Анґелою Меркель.

Deutschland Reichstag in Berlin | Flaggen EU & Deutschland

Вибори до Європарламенту в Німеччині: поразка соціал-демократів і тріумф Зелених 27.05.2019

Вибори до Європарламенту стали поразкою для правлячої у ФРН великої коаліції - соціал-демократів та християнських демократів. Переможцями виявились Зелені. Чому так сталось?

Hans-Georg Maaßen und Horst Seehofer

У ФРН триває суперечка щодо Ганса-Ґеорґа Маасена 23.09.2018

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер заявив, що в жодному разі не звільнятиме Ганса-Ґеорґа Маасена, котрого нещодавно було вирішено призначити на посаду в його міністерстві. Лідери коаліційних партій знову обговорять це питання.

Реклама

Докладно

Пленарна зала ПАРЄ в Страсбургу

Ар'єв: Повернення Росії викличе нову кризу в Раді Європи

Чому зніма регламенту ПАРЄ загрожує кризою Раді Європи? - в інтерв’ю DW пояснив Володимир Ар'єв.  

Водій вантажівки - затребувана професія у ФРН

У Німеччині бракує водіїв вантажівок

На німецькому логістичному ринку - від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І ця проблема зростатиме.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  