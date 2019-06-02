Меркель: Уряд ФРН продовжить роботу попри відставку Налес

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що незважаючи на відставку лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles), уряд під її керівництвом продовжуватиме роботу.

"Ми продовжимо роботу уряду з усією серйозністю. І в першу чергу - з усією відповідальністю", - заявила німецька канцлерка під час засідання керівництва партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) в Берліні у неділю, 2 червня.

Меркель додала, що поважає рішення Налес про відставку з посади голови партії та фракції СДПН у Бундестазі. "Я багато років працювала з нею і коли вона була федеральною міністеркою праці та соціальних питань, і коли вона працювала лідеркою партії та фракції СДПН", - сказала Меркель, назвавши Налес "соціал-демократкою до глибини душі".

Нагадаємо, Андреа Налес зранку 2 червня оголосила, що йде у відставку з посад голови партії та фракції СДПН у Бундестазі ФРН. "Обговорення всередині фракції і численні партійні відгуки дали мені зрозуміти, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, більше немає", - заявила вона.

Очолювана Налес СДПН входить до великої коаліції разом з блоком консервативних партій ХДС і Християнсько-соціальний союз (ХСС). Тому, вважають оглядачі, відставка Налес може мати далекосяжні та непередбачувані наслідки для коаліційного уряду на чолі з Меркель. Розвал коаліції може обернутись достроковими виборами у ФРН.

Андреа Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року. Фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року. На виборах в Європарламент тиждень тому СДПН показала рекордно низький результат, отримавши менше 16 відсотків голосів виборців.