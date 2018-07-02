Меркель та Зеегофер досягли згоди в суперечці щодо біженців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) ввечері у понеділок, 2 червня, досягли компромісу в суперечці щодо біженців, яка спричинила урядову кризу в країні. Домовленість було вироблено на переговорах керівництва очолюваних ними сестринських партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). Переговори тривали кілька годин.

"Після інтенсивних переговорів між ХДС та ХСС ми досягли домовленостей щодо того, як ми можемо в майбутньому запобігти незаконній міграції на кордоні між Німеччиною та Австрією", - заявив Зеегофер, цитує агенція Reuters. Він додав, що планує залишитися на своїй посаді, хоча раніше заявляв про можливість відставки.

Анґела Меркель зазначила, що було досягнуто дійсно "хорошого компромісу" з ХСС. За її словами, частина домовленості передбачає створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією. З цих центрів шукачі притулку, зареєстровані в інших країнах ЄС, будуть повернені в ці країни. "Ми домовилися про новий режим на німецько-австрійському кордоні, який повинен забезпечити, що ми перешкоджаємо у в'їзді шукачам притулку, щодо заяв про притулок яких відповідальні інші країни", йдеться у спільній резолюції сестринських партій, цитує агентство AFP.

Після досягнення компромісу Меркель та Зеегофер розпочали зустріч з керівництвом партнерів по коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини.

Нагадаємо, причиною суперечки стала позиція Горста Зеегофера , який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та обіцяла загальноєвропейського рішення цього питання.

Минулого тижня на саміті ЄС у Брюсселі вдалося досягти компромісу в питанні вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про низку заходів щодо обмеження притоку біженців, серед яких - посилення прикордонної служби ЄС Frontex, можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи, а також закритих центрів для мігрантів, чиї прохання про притулок розглядаються. Однак Горст Зеегофер критично оцінив досягнуті на загальноєвропейському рівні домовленості.