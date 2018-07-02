 Меркель та Зеегофер досягли згоди в суперечці щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Меркель та Зеегофер досягли згоди в суперечці щодо біженців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер владнали суперечку, яка спричинила урядову кризу. Зеегофер зазначив, що має намір залишитися міністром.

Горст Зеегофер та Анґела Меркель після кількох годин переговорів заявили, що досягли компромісу

Горст Зеегофер та Анґела Меркель після кількох годин переговорів заявили, що досягли компромісу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) ввечері у понеділок, 2 червня, досягли компромісу в суперечці щодо біженців, яка спричинила урядову кризу в країні. Домовленість було вироблено на переговорах керівництва очолюваних ними сестринських партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). Переговори тривали кілька годин. 

"Після інтенсивних переговорів між ХДС та ХСС ми досягли домовленостей щодо того, як ми можемо в майбутньому запобігти незаконній міграції на кордоні між Німеччиною та Австрією", - заявив Зеегофер, цитує агенція Reuters. Він додав, що планує залишитися на своїй посаді, хоча раніше заявляв про можливість відставки.

Анґела Меркель зазначила, що було досягнуто дійсно "хорошого компромісу" з ХСС. За її словами, частина домовленості передбачає створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією. З цих центрів шукачі притулку, зареєстровані в інших країнах ЄС, будуть повернені в ці країни. "Ми домовилися про новий режим на німецько-австрійському кордоні, який повинен забезпечити, що ми перешкоджаємо у в'їзді шукачам притулку, щодо заяв про притулок яких відповідальні інші країни", йдеться у спільній резолюції сестринських партій, цитує агентство AFP. 

Після досягнення компромісу Меркель та Зеегофер розпочали зустріч з керівництвом партнерів по коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини.

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Спочатку ультиматум, потім драма, тепер фарс: міністр внутрішніх справ і голова ХСС Горст Зеегофер спричинив у Німеччині урядову кризу і поставив під загрозу союз з ХДС. (02.07.2018)

Під час засідання фракції ХДС/ХСС у Бундестазі представники двох партій наголошували на важливості зберегти союз. В обох сестринських партіях розраховують на порозуміння в міграційному питанні. (02.07.2018)

Нагадаємо, причиною суперечки стала позиція Горста Зеегофера , який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та обіцяла загальноєвропейського рішення цього питання.

Минулого тижня на саміті ЄС у Брюсселі вдалося досягти компромісу в питанні вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про низку заходів щодо обмеження притоку біженців, серед яких - посилення прикордонної служби ЄС Frontex, можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи, а також закритих центрів для мігрантів, чиї прохання про притулок розглядаються. Однак Горст Зеегофер критично оцінив досягнуті на загальноєвропейському рівні домовленості.

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