Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії

На першому обговоренні главами держав та урядів Європейського Союзу (ЄС) кандидатури майбутнього голови Єврокомісії німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) запропонує на цю посаду лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера (Manfred Weber). Про це Меркель заявила під час прибуття на неформальний саміт лідерів країн ЄС у Брюсселі у вівторок, 28 травня.
Канцлерка додала, що не виключає ухвалення Європейською Радою іншого рішення. "У нас є ще багато часу, щоб обговорити цю тему, зокрема на черговому засіданні Європейської ради 21 та 22 червня, і, оскільки сьогодні перший обмін думками, я запропоную від сім'ї Європейської народної партії, звичайно, Манфреда Вебера", - зазначила Меркель.
За її словами, вона підтримує так званий принцип провідного кандидата при призначенні голови Єврокомісії. Відповідно до нього цей пост має отримати лідер найбільшої фракції Європарламенту, якою за підсумком виборів, що завершилися минулої неділі, знову стали християнські демократи. Водночас Меркель визнала, що не всі її колеги дотримуються аналогічної думки.
Також у вівторок, 28 травня чинний глава Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що глави більшості фракцій парламенту домовилися докласти зусиль для того, аби головою Єврокомісії став один із кандидатів, який буде запропонований саме його фракціями. Проти цієї домовленості виступає "Альянс лібералів та демократів за Європу", про що повідомив його голова Гі Верховстадт.
Згідно із законодавством ЄС, Європейська Рада пропонує одного кандидата на цю посаду, враховуючи при цьому результати виборів до Європарламенту. Запропоновану кандидатуру, в свою чергу, повинен схвалити новий склад парламенту ЄС.
За попередніми підсумками виборів до Європарламенту, що розпочалися 23 травня і тривали чотири дні, християнські демократи з "Європейської народної партії" (ЄНП) можуть отримати близько 180 мандатів в парламенті нового скликання, що на чотири десятки місць менше, ніж за підсумками минулих виборів. Соціал-демократи претендують на майже 150 місць (теж на кілька десятків місць менше). Через це ЄНП і соціал-демократи більше не зможуть разом формувати більшість в Європарламенті.
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Італія: праві популісти зміцнюють свої позиції
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Німеччина: прорив Зелених
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Франція: праві популісти Ле Пен перемогли партію Макрона
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Великобританія: переконлива перемога євроскептиків
У Великобританії перемогла новостворена Brexit Party Найджела Фараджа, набравши майже 32 відсотка. Другими йдуть проєвропейські Ліберальні демократи з близько 20 відсотками. За ними - опозиційні до нинішнього уряду лейбористи з 14 відсотками. Далі - Зелені з 12 відсотками. Консервативна партія набрала дев'ять відсотків, посівши п'яте місце. Таким чином консерватори отримають лише три місця в ЄП.
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Австрія: попереду партія канцлера Курца
В Австрії лідирує консервативна Австрійська народна партія канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), що здобуває 34,5 відсотка. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом у 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи набрали майже 18 відсотків. За ними йдуть Зелені та "Нова Австрія - Ліберальний форум" з 14 й 8,7 відсотка відповідно.
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Польща: партія Качинського - беззаперечний лідер
У Польщі перемогу здобула націонал-консервативна правляча партія "Право і справедливість", отримавши 45,56 відсотка голосів. Опозиційний альянс "Європейська коаліція" набрав 38,3 відсотка підтримки. На третьому місці - нещодавно створена ліволіберальна партія "Весна", що набирає 6,04 відсотка. Цього разу в Польщі зафіксовано рекордну явку для європейських виборів - 45,61 відсотка.
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Іспанія: попереду соціалісти
Переможцем цьогорічних виборів до ЄП в Іспанії стала Іспанська соціалістична робітнича партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Соціалісти здобувають 32,8 відсотка та матимуть 20 мандатів, це робить їх найсильнішою соціалістичною партією в Європарламенті. Консерватори з Народної партії, що до 2018 року була правлячою, здобули 20,1 відсотка, що менше ніж 2014 року.
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Нідерланди: впевнена перемога проєвропейських сил
Найбільше голосів у Нідерландах здобула соціал-демократична Партія праці на чолі з Франсом Тіммермансом - 19 відсотків. За нею йде так само проєвропейська ліберальна "Народна партія за свободу і демократію" прем'єр-міністра Марка Рютте. Загалом за проєвропейські центристські сили в Нідерландах проголосувало понад дві третини виборців. Праві популісти Герта Вілдерса не потраплять до Європарламенту.
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Угорщина: абсолютна більшість - за партію Орбана
Правляча націонал-консервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана отримала понад 52 відсотка голосів. Далеко позаду опинилася опозиційна Демократична коаліція з 16,2 відсотка голосів. Далі йде ліберальний рух "Моментум" з 9,7 відсотка. Угорська соціалістична партія отримує 6,6 відсотка голосів, а націоналістична праворадикальна сила "Йоббік" здобула 6,4 відсотка.
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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС
Греція: Алексіс Ципрас хоче дострокових виборів
У Греції правляча партія СИРІЗА здобула 23,7 відсотка голосів. Натомість опозиційна консервативна партія "Нова демократія" одержує 33,3 відсотка підтримки. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас назвав ці результати "голосуванням щодо довіри" й оголосив, що прохатиме президента країни призначити дострокові парламентські вибори. Чергові вибори до парламенту Греції заплановані на жовтень.
Автор: Чейс Вінтер, Валерій Сааков