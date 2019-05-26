Меркель пропонує Вебера на посаду голови Єврокомісії

На першому обговоренні главами держав та урядів Європейського Союзу (ЄС) кандидатури майбутнього голови Єврокомісії німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) запропонує на цю посаду лідера християнських демократів у Європарламенті Манфреда Вебера (Manfred Weber). Про це Меркель заявила під час прибуття на неформальний саміт лідерів країн ЄС у Брюсселі у вівторок, 28 травня.

Канцлерка додала, що не виключає ухвалення Європейською Радою іншого рішення. "У нас є ще багато часу, щоб обговорити цю тему, зокрема на черговому засіданні Європейської ради 21 та 22 червня, і, оскільки сьогодні перший обмін думками, я запропоную від сім'ї Європейської народної партії, звичайно, Манфреда Вебера", - зазначила Меркель.

За її словами, вона підтримує так званий принцип провідного кандидата при призначенні голови Єврокомісії. Відповідно до нього цей пост має отримати лідер найбільшої фракції Європарламенту, якою за підсумком виборів, що завершилися минулої неділі, знову стали християнські демократи. Водночас Меркель визнала, що не всі її колеги дотримуються аналогічної думки.

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Також у вівторок, 28 травня чинний глава Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що глави більшості фракцій парламенту домовилися докласти зусиль для того, аби головою Єврокомісії став один із кандидатів, який буде запропонований саме його фракціями. Проти цієї домовленості виступає "Альянс лібералів та демократів за Європу", про що повідомив його голова Гі Верховстадт.

Згідно із законодавством ЄС, Європейська Рада пропонує одного кандидата на цю посаду, враховуючи при цьому результати виборів до Європарламенту. Запропоновану кандидатуру, в свою чергу, повинен схвалити новий склад парламенту ЄС.

За попередніми підсумками виборів до Європарламенту, що розпочалися 23 травня і тривали чотири дні, християнські демократи з "Європейської народної партії" (ЄНП) можуть отримати близько 180 мандатів в парламенті нового скликання, що на чотири десятки місць менше, ніж за підсумками минулих виборів. Соціал-демократи претендують на майже 150 місць (теж на кілька десятків місць менше). Через це ЄНП і соціал-демократи більше не зможуть разом формувати більшість в Європарламенті.