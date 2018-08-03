Меркель пообіцяла не допустити ще однієї кризи біженців масштабу 2015 року

Наплив біженців до Німеччини масштабу 2015 року не повториться. Таку обіцянку зробила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 16 серпня, під час зустрічі у Дрездені з членами фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у земельному парламенті Саксонії. "2015 рік не має повторитися й не повториться", - запевнила Меркель, цитує інформагенція Reuters.

Канцлерка також пообіцяла землям посилену допомогу з боку федерального уряду у висланні з країни небажаних мігрантів. Ідеться про осіб, котрим не надали статус біженця й не дозволили подальше перебування на території Німеччини. На думку Меркель, хоч у цьому питанні простежуються значні зміни на краще, але ще й досі спостерігаються істотні проблеми. Питання вислання перебуває в компетенції земельних урядів.

Крім того, канцлерка наголосила на необхідності залучення до Німеччини кваліфікованої робочої сили. На думку Меркель, законодавство має уможливити безпроблемний приїзд та працевлаштування в Німеччині працівникам всіх професій, брак яких відчувають у ФРН: від пекаря до інженера.