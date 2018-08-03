 Меркель пообіцяла не допустити ще однієї кризи біженців масштабу 2015 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Меркель пообіцяла не допустити ще однієї кризи біженців масштабу 2015 року

У Німеччині не має повторитися наплив біженців масштабу 2015 року, наголошує канцлерка Анґела Меркель. Вона також обіцяє активніше вислання тих, хто не має права на притулок.

Контроль з метою виявлення нелегальних мігрантів на німецькому кордоні (архівне фото)

Контроль з метою виявлення нелегальних мігрантів на німецькому кордоні (архівне фото)

Наплив біженців до Німеччини масштабу 2015 року не повториться. Таку обіцянку зробила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 16 серпня, під час зустрічі у Дрездені з членами фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у земельному парламенті Саксонії. "2015 рік не має повторитися й не повториться", - запевнила Меркель, цитує інформагенція Reuters.

Канцлерка також пообіцяла землям посилену допомогу з боку федерального уряду у висланні з країни небажаних мігрантів. Ідеться про осіб, котрим не надали статус біженця й не дозволили подальше перебування на території Німеччини. На думку Меркель, хоч у цьому питанні простежуються значні зміни на краще, але ще й досі спостерігаються істотні проблеми. Питання вислання перебуває в компетенції земельних урядів.

Крім того, канцлерка наголосила на необхідності залучення до Німеччини кваліфікованої робочої сили. На думку Меркель, законодавство має уможливити безпроблемний приїзд та працевлаштування в Німеччині працівникам всіх професій, брак яких відчувають у ФРН: від пекаря до інженера.

  • Біженці на кордоні Греції та Македонії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балканський маршрут"

    Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.

  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

    ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


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