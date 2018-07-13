 Меркель: Партнерство зі США має центральне значення для ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Меркель: Партнерство зі США має центральне значення для ФРН

Вашингтон залишається "важливим партнером" для Берліна, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель. І це попри те, що Дональд Трамп вважає ЄС торговельним "ворогом" США.

Меркель дала свою традиційну літню прес-конференцію

Меркель дала свою традиційну літню прес-конференцію

Співпраця зі США і надалі залишається "центральним" напрямком зовнішньої політики Німеччини, а Вашингтон є "важливим партнером" для Берліна. Про це у п'ятницю, 20 липня, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) на традиційній щорічній літній прес-конференції. При цьому Меркель не погодилася із поглядом американського президента Дональда Трампа на ЄС як на торговельного "ворога", і додала, що нині звичний світовий порядок перебуває "під сильним тиском".

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Про НАТО і Росію

Канцлерка відповіла на нещодавні суперечливі заяви Трампа про НАТО і зокрема на його сумніви у необхідності обороняти Чорногорію. "Стаття 5 (договору Альянсу, яка встановлює обов'язок країн-членів приходити на допомогу одне одному у разі нападу на одну з країн Альянсу - Ред.) стосується усіх країн-членів НАТО, не лише великих або маленьких", - зазначила Меркель. Вона додала, що її "тішить членство Чорногорії" в Альянсі.

Водночас Меркель привітала зустріч і переговори президентів Росії і США, які відбулись на початку цього тижня у Гельсінкі, а також те, що Трамп запросив Путіна до Вашингтона. "Завжди, коли ведуться переговори, - це добре для всіх", - сказала Меркель. Вона нагадала, що президент РФ не був в США з 2015 року, і заявила, що було б правильно продовжувати зустрічі лідерів двох країн.

Повернути довіру суспільства

"Центральним проектом" у внутрішній політиці Меркель назвала запланований до ухвалення закон про міграцію робочої сили. Німеччина переживає "велику нестачу фахівців" у певних галузях, пояснила канцлерка, відтак відповідний закон має велике значення для Німеччини.

Коментуючи урядову кризу, яка виникла нещодавно через міграційну політику та різне її бачення сестринськими партіями ХДС та ХСС, Меркель зазначила, що це негативно вплинуло на довіру суспільства до її уряду. Тепер, за словами німецької канцлерки, цю довіру потрібно повернути. Меркель наголосила, що збирається залишатись на посаді глави уряду ФРН весь термін до 2021 року.

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