Меркель наполягає на завершенні будівництва "Північного потоку-2"

Плани США запровадити нові екстериторіальні санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідають правовим рамкам Німеччини. Про це у середу, 1 липня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

"Ми вважаємо, що вид екстериторіальних санкцій, які планують США, не відповідає нашим правовим уявленням. Потрібно визнати, що будівництво ускладнене, і ми все одно вважаємо, що правильно буде завершити цей проєкт. У цьому ключі ми діємо", - сказала Меркель в середу, відповідаючи на запитання депутатів в Бундестазі.

Канцлерка також вказала, що "Північний потік-2" є "економічним проєктом, який, звісно, має політичні наслідки". "Тому уряд Німеччини доклав дуже багато зусиль для переговорів щодо договору на транзит газу з Україною на найближчі роки, щоб вона не була позбавлена транзиту російського газу і транзитних зборів", - зазначила вона.

Інвестори втратят 12 мільярдів євро - Шредер

Тим часом ексканцлер ФРН, голова комітету акціонерів проєктної компанії Nord Stream Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) зазначив, що незавершення будівництва газогону коштуватиме інвесторам 12 мільярдів євро. "Тут йдеться про німецькі та європейські підприємства. Інвестиції в обсязі 12 мільярдів євро доведеться списати, якщо проєкт не може бути завершений", - заявив він, виступаючи в якості експерта на слуханнях в комітеті з питань економіки Бундестагу. Шредер також закликав запровадити у відповідь європейські санкції проти США, для чого, за його словами, уряд ФРН повинен чинити тиск на рівні ЄС, повідомляє агентство новин dpa.

Раніше Сенат Конгресу США включив нові штрафні заходи проти трубопроводу "Північний потік-2" в проєкт оборонного бюджету. Під них повинні підпасти не тільки фірми, які прокладають газопровід, а й порти, юристи та страхові компанії.

Будівництво "Північного потоку-2" призупинено через санкції США

Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. Вони передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

"Північний потік-2" мав бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.

Утім, США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін вбачає у "Північному потоці-2" головно економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики.