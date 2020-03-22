Меркель йде на домашній карантин після контакту з хворим на коронавірус лікарем
22 березня виявилося, що канцлерка ФРН Анґела Меркель контактувала з лікарем, який був інфікований коронавірусом. Після цього вона змушена вдатися до самоізоляції.
20 березня Анґела Меркель контактувала з лікарем, інфікованим коронавірусом
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) змушена вдатися до самоізоляції після того, як виявилося, що вона контактувала з лікарем, зараженим коронавірусом SARS-Cov-19. Про це заявив ввечері у неділю, 22 березня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
За його словами, після присвяченої коронавірусу пресконференції, на якій Меркель виступила раніше у неділю, їй повідомили про позитивний результат аналізу на SARS-Cov-19 лікаря, з яким вона контактувала 20 березня під час проведення профілактичного щеплення. У зв'язку з цим Меркель вирішила надалі перебувати на домашньому карантині. У наступні дні Меркель будуть зроблені аналізи, щоб з'ясувати, чи інфікована вона SARS-Cov-19. Під час перебування на домашньому карантині Меркель продовжуватиме виконувати функції голови німецького уряду, додав Зайберт.
Раніше у неділю відбулася телефонна нарада Меркель з прем'єр-міністрами усіх федеральних земель ФРН, присвячена протидії стрімкому поширенню коронавірусу в країні. Як поінформувала німецька канцлерка за підсумками цієї розмови, було вирішено запровадити низку обмежень в усій Німеччині, які діятимуть щонайменше наступні два тижні. Зокрема, жителям країни заборонено збиратися групами більше двох осіб, за винятком членів родин та співмешканців.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.
Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні перший летальний випадок на коронавірус
В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: ситуація залишається складною
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.