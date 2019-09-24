 Меркель закликала Іран і США до переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель закликала Іран і США до переговорів

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з Дональдом Трампом та Хасаном Роухані закликала сторони до переговорів, але назвала передумови Тегерану для них неприйнятними.

Анґела Меркель під час зустрічі з Хасаном Роухані

Анґела Меркель під час зустрічі з Хасаном Роухані

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула вимогу Ірану скасувати всі санкції проти нього як передумову прямих переговорів зі США щодо іранської ядерної програми. Про це очільниця німецького уряду заявила у вівторок, 24 вересня, після зустрічі з президентами США Дональдом Трампом та Ірану Хасаном Роухані на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. 

Вона також зуважила, що виступає за початок діалогу між обома сторонами. "Я б, звісно, привітала, якби справа дійшла до переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Але це, безперечно, не функціонуватиме таким чином, що спершу будуть скасовані всі санкції, і тоді відбудуться перемовини. Я гадаю, це не є реалістичним початком", - цитує Меркель агенція dpa. Канцлерка розкритикувала сторони за те, що умови, які вони ставлять для переговорів, є настільки суперечливими, що до самих перемовин справа так і не доходить.

Анґела Меркель під час зустрічі з Дональдом Трампом

Анґела Меркель під час зустрічі з Дональдом Трампом

Як зазначається, під час зустрічі Меркель та Роухані обговорили ситуацію на Близькому Сході після атаки на нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco, а також майбутнє атомної угоди з Іраном. Меркель згадала ухвалену напередодні заяву Німеччини, Франції та Великобританії про те, що відповідальність за напади на Саудівську Аравію "несе Іран".

Крім того, повідомляється, що під час зустрічі з Трампом німецька канцлерка обговорила проблему вирішення кризи у Лівії та торговельну суперечку між США та ЄС.

Раніше цього дня під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив про пряму відповідальність Ірану за атаки на Саудівську Аравію.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити.

DW.COM

Берлін, Лондон і Париж визнали Іран відповідальним за атаки на НПЗ у Саудівській Аравії. Ер-Ріяд погрожував Тегерану ударом у відповідь у разі його причетності до обстрілу НПЗ. Та чи стане в саудитів сил на це? (24.09.2019)

У спільній заяві ФРН, Великобританія та Франція визнали Іран відповідальним за атаки на НПЗ у Саудівській Аравії та закликали Тегеран до переговорів щодо своєї ядерної програми. (24.09.2019)
Дивитись відео 05:43

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

Saudi-Arabien F-15 Kampfflugzeuge

Вразлива регіональна потуга: наскільки сильною є Саудівська Аравія? 24.09.2019

Берлін, Лондон і Париж визнали Іран відповідальним за атаки на НПЗ у Саудівській Аравії. Ер-Ріяд погрожував Тегерану ударом у відповідь у разі його причетності до обстрілу НПЗ. Та чи стане в саудитів сил на це?

Saudi-Arabien Außenminister Adel al-Dschubeir

Ер-Ріяд вважатиме актом війни напад на нафтову компанію, якщо його здійснили з Ірану 22.09.2019

Саудівська Аравія розцінюватиме напад на свою державну компанію як акт війни у тому разі, якщо виявиться, що його здійснили з території Ірану, заявив глава МЗС країни.

UN-Generalversammlung in New York | US Präsident Donald Trump

Трамп звинуватив Іран у нападі на нафтові заводи у Саудівській Аравії 24.09.2019

Під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп прямо звинуватив Іран у нападі на саудівські нафтопереробні комплекси, а також закликав світ заохочувати націоналізм і відкидати глобалізм.

Реклама

Докладно

Борис Джонсон

Нищівний удар для Бориса Джонсона

Верховний суд Великобританії завдав руйнівної поразки прем'єр-міністру Борису Джонсону, вважає Барбара Везель.  

Ostseepipeline Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Експерт про газові переговори: Росія поки не шантажує

Чи вдасться Україні та Москві вчасно укласти новий контракт на транзит газу в ЄС, в інтерв'ю DW пояснив експерт IFRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  