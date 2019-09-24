Меркель закликала Іран і США до переговорів

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула вимогу Ірану скасувати всі санкції проти нього як передумову прямих переговорів зі США щодо іранської ядерної програми. Про це очільниця німецького уряду заявила у вівторок, 24 вересня, після зустрічі з президентами США Дональдом Трампом та Ірану Хасаном Роухані на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Вона також зуважила, що виступає за початок діалогу між обома сторонами. "Я б, звісно, привітала, якби справа дійшла до переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Але це, безперечно, не функціонуватиме таким чином, що спершу будуть скасовані всі санкції, і тоді відбудуться перемовини. Я гадаю, це не є реалістичним початком", - цитує Меркель агенція dpa. Канцлерка розкритикувала сторони за те, що умови, які вони ставлять для переговорів, є настільки суперечливими, що до самих перемовин справа так і не доходить.

Анґела Меркель під час зустрічі з Дональдом Трампом

Як зазначається, під час зустрічі Меркель та Роухані обговорили ситуацію на Близькому Сході після атаки на нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco, а також майбутнє атомної угоди з Іраном. Меркель згадала ухвалену напередодні заяву Німеччини, Франції та Великобританії про те, що відповідальність за напади на Саудівську Аравію "несе Іран".

Крім того, повідомляється, що під час зустрічі з Трампом німецька канцлерка обговорила проблему вирішення кризи у Лівії та торговельну суперечку між США та ЄС.

Раніше цього дня під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив про пряму відповідальність Ірану за атаки на Саудівську Аравію.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити.