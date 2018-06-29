 Меркель домовилася з 14 країнами ЄС про швидше повернення біженців - dpa | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

Меркель домовилася з 14 країнами ЄС про швидше повернення біженців - dpa

Канцлерка ФРН Анґела Меркель домовилася з 14 країнами ЄС про те, щоб швидше повертати до них біженців, повідомляє агенція dpa з посиланням на звернення німецької канцлерки до партнерів по коаліції - ХСС та СДПН.

Анґела Меркель під час саміту ЄС у Брюсселі

Анґела Меркель під час саміту ЄС у Брюсселі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів. Це випливає зі звернення німецької канцлерки та лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) до лідерів партій і фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), яке є у розпорядженні агенція dpa. У документі йдеться про такі країни: Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Зазначається, що документ складається з восьми сторінок. Згідно з ним, Меркель хоче розміщувати шукачів притулку, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС, в спеціальних "якірних центрах". Канцлерка поінформувала коаліційних партнерів про результати переговорів під час окремих телефонних розмов, йдеться у повідомленні.

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Біженці, які раніше були зареєстровані у Греції або Іспанії та згодом приїхали на територію ФРН, будуть повернуті назад. Відповідна угода з італійським урядом поки що не досягнута. (29.06.2018)

Нагадаємо, що суперечка через політику щодо біженців спалахнула у Німеччині наприкінці весни. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Глава МВС та лідер ХСС Горст Зеехофер не хоче пускати до Німеччини тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.

Остання чотиригодинна зустріч в ніч на середу, 27 червня, між учасниками коаліції з цього питання завершилася безрезультатно.

Раніше також повідомлялося, що Меркель вже домовилася з Грецією та Іспанією про подальші угоди щодо повернення до цих країн біженців.

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