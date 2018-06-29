Меркель домовилася з 14 країнами ЄС про швидше повернення біженців - dpa

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів. Це випливає зі звернення німецької канцлерки та лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) до лідерів партій і фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), яке є у розпорядженні агенція dpa. У документі йдеться про такі країни: Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Зазначається, що документ складається з восьми сторінок. Згідно з ним, Меркель хоче розміщувати шукачів притулку, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС, в спеціальних "якірних центрах". Канцлерка поінформувала коаліційних партнерів про результати переговорів під час окремих телефонних розмов, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що суперечка через політику щодо біженців спалахнула у Німеччині наприкінці весни. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Глава МВС та лідер ХСС Горст Зеехофер не хоче пускати до Німеччини тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.

Остання чотиригодинна зустріч в ніч на середу, 27 червня, між учасниками коаліції з цього питання завершилася безрезультатно.

Раніше також повідомлялося, що Меркель вже домовилася з Грецією та Іспанією про подальші угоди щодо повернення до цих країн біженців.