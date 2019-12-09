Меркель виступила за адаптацію мінських угод до реалій

Мінські угоди не є "скам'янілим документом", для їх утілення необхідна "гнучкість". Про це канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила у ніч на вівторок, 10 грудня, на пресконференції за підсумками саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Мінський меморандум" був підписаний 19 вересня 2014 року. І, звичайно, з огляду на минулі в Україні президентські вибори, можна поставити запитання: чи має ця угода "закам'яніти" або її можна повернути до життя?" - сказала Меркель.

За її словами, зокрема, завдяки вжитим президентом України Володимиром Зеленським заходам з'явилася можливість надати цьому документу "рух" і "еластичність".

Водночас глава російської держави Володимир Путін під час пресконференції наполягав на неухильному виконанні мінських угод у закріпленій в них послідовності.

Підсумки переговорів Зеленського і Путіна

Президенти України Володимир Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін домовилися до кінця року провести масштабний обмін ув'язненими. Про це йдеться в підсумковому комюніке зустрічі. Під обмін потраплять ув'язнені, що перебувають в російських і українських в'язницях, а також у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

"Домовилися про початок - всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки. Зараз йдеться про Донбас. Давайте зробимо перший крок. Це великий крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому. Я цього дуже хочу", - заявив Зеленський після закінчення переговорів.

Крім того, українська армія і бойовики "ДНР" і "ЛНР" продовжать розведення військ. Зазначається, що до кінця березня 2020 року розведення має відбутися ще у трьох пунктах додатково до тих трьох, де розведення відбулося минулої осені. За підсумками переговорів, президент України назвав їхній результат "нічиєю".