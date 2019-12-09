 Меркель виступила за адаптацію мінських угод до реалій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Новини

Меркель виступила за адаптацію мінських угод до реалій

Після переговорів у "нормандському форматі" німецька канцлерка Анґела Меркель заявила, що мінські угоди не "скам'янілий документ". Для реалізації їм потрібно надати "рух". Путін заперечив.

Анґела Меркель та Володимир Путін під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки у Парижі

Анґела Меркель та Володимир Путін під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі

Мінські угоди не є "скам'янілим документом", для їх утілення необхідна "гнучкість". Про це канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила у ніч на вівторок, 10 грудня, на пресконференції за підсумками саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Мінський меморандум" був підписаний 19 вересня 2014 року. І, звичайно, з огляду на минулі в Україні президентські вибори, можна поставити запитання: чи має ця угода "закам'яніти" або її можна повернути до життя?" - сказала Меркель.

За її словами, зокрема, завдяки вжитим президентом України Володимиром Зеленським заходам з'явилася можливість надати цьому документу "рух" і "еластичність".

Водночас глава російської держави Володимир Путін під час пресконференції наполягав на неухильному виконанні мінських угод у закріпленій в них послідовності. 

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Оглядачі західних видань не очікують прориву від зустрічі лідерів України, Росії, Франції і Німеччини у Парижі і констатують, що найзручніше становище - у Володимира Путіна. (09.12.2019)

Підсумки переговорів Зеленського і Путіна

Президенти України Володимир Володимир Зеленський та Росії  Володимир Путін домовилися до кінця року провести масштабний обмін ув'язненими. Про це йдеться в підсумковому комюніке зустрічі. Під обмін потраплять ув'язнені, що перебувають в російських і українських в'язницях, а також у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

"Домовилися про початок - всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки. Зараз йдеться про Донбас. Давайте зробимо перший крок. Це великий крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому. Я цього дуже хочу", - заявив Зеленський після закінчення переговорів.

Крім того, українська армія і бойовики "ДНР" і "ЛНР" продовжать розведення військ. Зазначається, що до кінця березня 2020 року розведення має відбутися ще у трьох пунктах додатково до тих трьох, де розведення відбулося минулої осені. За підсумками переговорів, президент України назвав їхній результат "нічиєю".

Дивитись відео 06:55

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