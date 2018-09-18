 Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена

У питанні нового призначення Ганса-Ґеорґа Маасена, якого вирішили усунути з посади голови Федерального відомства з охорони конституції, коаліційні партії припустилися помилок, визнала канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) визнала помилки під час дискусії керівників коаліційних партій щодо нового призначення Гагса -Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen), якого вирішили усунути з посади керівника Федерального відомства з охорони конституції.   Про це Меркель заявила в понеділок, 24 вересня, виступаючи в Берліні на засіданні президії її партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Канцлерка зазначила, що під час нещодавніх дебатів щодо подальшої долі Маасена учасники дискусії "занадто мало думали" про те, яку реакцію може викликати в людей повідомлення про підвищення на посаді службовця, котрий перед цим опинився у центрі скандалу. "Мені дуже прикро, що це могло трапитися", - визнала Меркель, цитує агенція новин dpa. 

Досягнута 18 вересня домовленість про призначення Маасена на посаду держсекретаря в міністерстві внутрішніх справ "не могла переконати", визнала Меркель, слова якої наводить AFP. Натомість досягнутий напередодні новий компроміс щодо Маасена канцлерка вважає "адекватним" та таким, що влаштовує всіх. Останні домовленості передбачають одержання Маасеном статусу спеціального радника з ідентичною зарплатою порівняно з його попереднім місцем роботи.

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Нагадаємо, що суперечка щодо подальшої кар'єрної долі Маасена, тривала кілька днів. Керівники партій "великої коаліції" - ХДС, ХСС та СДПН - спочатку домовилися, що Маасен залишить свою посаду очільника контррозвідки та перейде на посаду держсекретаря в міністерстві внутрішніх справ.

Але досягнутий компроміс піддали різкій критиці у лавах СДПН, назвавши його відставкою з підвищенням. Лідерка СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) 21 вересня запропонувала Анґелі Меркель і главі МВС ФРН Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer) знову зустрітися і обговорити нове призначення Маасена. Після цього лідери коаліційних партій досягли нового компромісу. 

Скандал навколо Маасена, котрий коштував йому посади в Федеральному відомстві з охорони конституції, спричинили висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніц справді були "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці".

Згодом Маасену закинули нібито незаконну передачу конфіденційної інформацію з ще неопублікованого звіту очолюваної ним спецслужби депутатові Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Утім, у самому відомстві заперечили, що Маасен діяв з порушенням закону, а в МВС зазначили, що зустрічі керівника відомства з депутатами є частиною його роботи.

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