 Меркель бачить слабку надію в останній динаміці поширення коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель бачить слабку надію в останній динаміці поширення коронавірусу

За словами німецької канцлерки Анґели Меркель, останні дані Інституту Роберта Коха "вселяють трохи надії", що коронавірус у ФРН став поширюватися повільніше, однак говорити про послаблення обмежень зарано.

Анґела Меркель

Меркель звернулася до німців на тлі останнього розвитку ситуації з коронавірусом

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вбачає перші ознаки того, що коронавірус у Німеччині почав поширюватися повільніше. Однак послаблення обмежувальних заходів ще не на часі, заявила очільниця німецького уряду під час відеозвернення, оприлюдненого увечері в п'ятницю, 3 квітня.

"Зростання кількості нових підтверджених випадків зараження відбувається трохи повільніше, ніж ще кілька днів тому, - зауважила Меркель. - Це правда, що останні цифри Інституту імені Роберта Коха, якими високими вони не є, дуже обережно вселяють трохи надії".

При цьому канцлерка наголосила, що поки зарано говорити про якусь стійку тенденцію і так само зарано послаблювати суворі соціальні обмеження, запроваджені у Німеччині у зв'язку з пандемією коронавірусу. Як і раніше, коронавірус поширюється у "з високою швидкістю" і побороти пандемію є "геркулесовим завданням", переконана Меркель.

Обмежувальні заходи тривають

Також вона зазначила, що наразі було б безвідповідальним називати конкретну дату, коли обмежувальні заходи будуть скасовані чи принаймні послаблені, тому німецький уряд не хоче давати невиправданих надій, які жодним чином не відповідають реальності.

Читайте також: Більшість німців підтримують обмеження - опитування

У своєму зверненні Меркель згадала також і про обмеження під час Великодніх свят. "Ми всі переживемо зовсім інший великодній час, ніж до цього", - сказала вона і нагадала про заборону відвідувати богослужіння та родичів. Канцлера зауважила, що німці звикли до активного способу життя, але наразі "правила, обмеження та заборони" є життєво важливими. 

Раніше цього дня Інститут Роберта Коха заявив, що запроваджені урядом Німеччини обмежувальні заходи для протидії поширенню епідемії коронавірусу мають дієвий вплив - уже протягом кількох днів спостерігається, що один інфікований коронавірусом заражає у середньому одну людину.

Нагадаємо, 1 квітня німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул - щонайменше до 19 квітня, та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на Великдень.

По всій території Німеччини людям заборонено збиратися в групи понад дві особи. Виняток - члени родини та ті, хто проживає разом. Спортивні вправи та прогулянки на свіжому повітрі дозволені за умови дотримання дистанції не менше півтора метра. Жорсткіші заходи запроваджені лише в землях Баварія та Саар, де мешканцям дозволено залишати своє помешкання лише з поважних причин.

Дивитись відео 02:20

Чи потрібні маски для захисту від коронавірусу? (02.04.2020)

Також за темою

Berlin | Pressekonferenz: Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts

Обмежувальні заходи в ФРН мають дієвий вплив - Інститут Роберта Коха 03.04.2020

Для скорочення темпів інфікування коронавірусом у Німеччині закликають змінити розклад руху громадського транспорту та збільшити кількість вагонів, щоб людям було легше тримати дистанцію один від одного.

Deutschland Symbolbild Schutzmaske für Coronavirus

Коронавірус у Німеччині: німців можуть зобов'язати носити захисні маски 02.04.2020

Думки німецьких експертів і політиків про доцільність використання захисних масок у боротьбі з епідемією COVID-19 розійшлися. Дехто вважає їх безглуздими і каже, що вони навіть підвищують ризик заразитися.

Deutschland Krankenhausärzte erhalten Anweisungen zu einem Beatmungsgerät am Universitätsspital Eppendorf in Hamburg

У ФРН тисячі медпрацівників інфіковані коронавірусом 02.04.2020

За даними Інституту Роберта Коха, понад 2300 медиків та доглядальників у будинках для літніх людей Німеччини інфіковані коронавірусом, повідомляють ЗМІ. Тим часом темпи поширення хвороби в країні продовжують зростати.

Реклама

Докладно

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Карантин: у Києві переходять від попереджень до покарань

У штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Києва DW розповіли деталі нових обмежень через епідемію COVID-19.  

Порожній Хрещатик у часи карантину через коронавірус

Коронавірус і економіка

Карантин через коронавірус може тривати в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати ці обмеження?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  