Меркель бачить слабку надію в останній динаміці поширення коронавірусу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вбачає перші ознаки того, що коронавірус у Німеччині почав поширюватися повільніше. Однак послаблення обмежувальних заходів ще не на часі, заявила очільниця німецького уряду під час відеозвернення, оприлюдненого увечері в п'ятницю, 3 квітня.

"Зростання кількості нових підтверджених випадків зараження відбувається трохи повільніше, ніж ще кілька днів тому, - зауважила Меркель. - Це правда, що останні цифри Інституту імені Роберта Коха, якими високими вони не є, дуже обережно вселяють трохи надії".

При цьому канцлерка наголосила, що поки зарано говорити про якусь стійку тенденцію і так само зарано послаблювати суворі соціальні обмеження, запроваджені у Німеччині у зв'язку з пандемією коронавірусу. Як і раніше, коронавірус поширюється у "з високою швидкістю" і побороти пандемію є "геркулесовим завданням", переконана Меркель.

Обмежувальні заходи тривають

Також вона зазначила, що наразі було б безвідповідальним називати конкретну дату, коли обмежувальні заходи будуть скасовані чи принаймні послаблені, тому німецький уряд не хоче давати невиправданих надій, які жодним чином не відповідають реальності.

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У своєму зверненні Меркель згадала також і про обмеження під час Великодніх свят. "Ми всі переживемо зовсім інший великодній час, ніж до цього", - сказала вона і нагадала про заборону відвідувати богослужіння та родичів. Канцлера зауважила, що німці звикли до активного способу життя, але наразі "правила, обмеження та заборони" є життєво важливими.

Раніше цього дня Інститут Роберта Коха заявив, що запроваджені урядом Німеччини обмежувальні заходи для протидії поширенню епідемії коронавірусу мають дієвий вплив - уже протягом кількох днів спостерігається, що один інфікований коронавірусом заражає у середньому одну людину.

Нагадаємо, 1 квітня німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул - щонайменше до 19 квітня, та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на Великдень.

По всій території Німеччини людям заборонено збиратися в групи понад дві особи. Виняток - члени родини та ті, хто проживає разом. Спортивні вправи та прогулянки на свіжому повітрі дозволені за умови дотримання дистанції не менше півтора метра. Жорсткіші заходи запроваджені лише в землях Баварія та Саар, де мешканцям дозволено залишати своє помешкання лише з поважних причин.