Обмежувальні заходи в ФРН мають дієвий вплив - Інститут Роберта Коха

Запроваджені урядом Німеччини обмежувальні заходи для протидії поширенню епідемії коронавірусу мають дієвий вплив. Однак, говорити про їх завершення ще зарано, наголосив у п'ятницю, 3 квітня, керівник Інституту імені Роберта Коха (ІРК) Лотар Вілер (Lothar Wieler).

В ІРК, який провідно займається інфекційниими хворобами, зазначають, що уже протягом кількох днів спостерігається, що один інфікований коронавірусом заражає у середньому одну людину. Вілер сподівається, що найближчими днями цей показник вдасться зменишити.

Керівник ІРК також зауважив, що необхідно змінити розклад руху громадського транспорту для того, щоб люди могли тримати дистанцію один від одного. "Дуже важливо, щоб люди могли тримати відстань. Тому частоту руху громадського транспорту слід збільшувати там, де це можливо", - зазначив Вілер. Він додав, що також необхідно збільшити кількість вагонів в трамваях та метро.

Раніше транспортні компанії, навпаки, змінили розклад руху так, щоб автобуси, трамваї, метро та приміські поїзди у Німеччині ходили з більшими інтервалами. Це призвело до того, що у громадському транспорті перебуває зараз більше пасажирів, а рекомендована безпекова відстань не менше півтора метра не може бути дотримана.