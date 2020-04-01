 У Німеччині число жертв коронавірусу перевищило 1000 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

У Німеччині число жертв коронавірусу перевищило 1000

За кількістю заражених SARS-CoV-2 людей ФРН випередила Китай. Найбільше інфікованих і померлих зареєстровані в країні у землі Баварія на південному сході Німеччини і в Північному Рейні - Вестфалії на заході країни.

Апарат штучної вентиляції легень в одній з лікарень Гамбурга

Апарат штучної вентиляції легень в одній з лікарень Гамбурга

У Німеччині станом на ранок, 3 квітня, від наслідків захворювання COVID-19 померли щонайменше 1107 людей. Такі дані наводяться на ресурсах Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) та Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції. За їхніми даними, число інфікованих коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 сягнуло 84794, і таким чином ФРН випередила за цим показником Китай, де зафіксовано 82456 заражень. У загальносвітовій статистиці ФРН знаходиться за кількістю інфікованих на четвертому місці - після США, Італії та Істпанії.

Найвищі показники як заражених, так і померлих зафіксовані в федеральних землях Баварія на південному сході країни і Північний Рейн - Вестфалія на заході. Серед інфікованих коронавірусом тисячі медпрацівників.

Такими, що одужали, у ФРН вважаються 22440 осіб.

У в'язницю - за порушення карантину

Тим часом в Німеччині почали ув'язнювати за порушення карантину. Так, 27-річного жителя баварського міста Ландсхут засудили до тижня позбавлення волі після того, як поліція втретє застала його за розпиванням алкогольних напоїв з приятелями, незважаючи на сувору заборону соціальних контактів. Федеральний закон про захист від інфекційних хвороб передбачає за порушення цього порядку штрафи до 25 тисячі євро або ув'язнення від трьох місяців до п'яти років, якщо порушник кого-небудь заразить.

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