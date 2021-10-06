Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" - музей-меморіал, присвячений трагедії Голокосту, який створюється в Києві в Бабиному Яру.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Меморіальний центр Голокосту". Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" планується створити в Києві до 2021 року. 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру в Києві німецькі нацисти за одну ніч розстріляли близько 30 тисяч київських євреїв. За словами голови Єврейського агентства для Ізраїлю, радянського дисидента Натана Щаранського, який очолює наглядову раду проекту, на території Радянського Союзу жертвами Голокосту стали 2,5 мільйона євреїв, з них 1,5 мільйона загинули на території України. Проте досі в жодній з країн пострадянського простору жодного меморіалу, присвяченого трагедії Голокосту, збудовано не було. Меморіальний центр Голокосту стане першим подібним меморіалом на території пострадянських країн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.