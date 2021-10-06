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Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" - музей-меморіал, присвячений трагедії Голокосту, який створюється в Києві в Бабиному Яру.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Меморіальний центр Голокосту". Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" планується створити в Києві до 2021 року. 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру в Києві німецькі нацисти за одну ніч розстріляли близько 30 тисяч київських євреїв. За словами голови Єврейського агентства для Ізраїлю, радянського дисидента Натана Щаранського, який очолює наглядову раду проекту, на території Радянського Союзу жертвами Голокосту стали 2,5 мільйона євреїв, з них 1,5 мільйона загинули на території України. Проте досі в жодній з країн пострадянського простору жодного меморіалу, присвяченого трагедії Голокосту, збудовано не було. Меморіальний центр Голокосту стане першим подібним меморіалом на території пострадянських країн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент ФРН у Бабиному Яру: В глибокій скорботі вклоняюся мертвим

Президент ФРН у Бабиному Яру: "В глибокій скорботі вклоняюся мертвим" 06.10.2021

На вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру цього року до Києва приїхали президенти Німеччини, Ізраїлю та Албанії.

Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру 06.10.2021

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" опублікував першу частину дослідження з іменами тих, хто вбивав українських євреїв 29 та 30 вересня 1941 року в урочищі під Києвом.
80-річчя трагедії в Бабиному Яру: місце масових убивств перетворюється на місце пам'яті

80-річчя трагедії в Бабиному Яру: місце масових убивств перетворюється на місце пам'яті 06.10.2021

80 років тому в Бабиному Яру нацисти протягом двох днів, 29 та 30 вересня, розстріляли понад 33 тисяч осіб, переважно євреїв. З нагоди роковин масових вбивств Україну відвідають 6 жовтня президенти Німеччини та Ізраїлю.

Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео)

Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео) 30.09.2021

Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року на околиці Києва було розстріляно 34 тисячі євреїв. 80 років потому DW розшукала останніх свідків тих жахливих подій.
Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям

Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям 30.09.2021

Режисер фільму "Бабин Яр. Контекст" Сергій Лозниця в інтерв'ю DW розповів про те, чому замість ігрового фільму зняв документальний, про Голокост, антисемітизм і необхідність говорити правду про трагедію в Києві.

Бабин Яр: спогади очевидців про конвеєр смерті на околиці Києва (29.09.2021) 29.09.2021

Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року на околиці Києва було розстріляно 34 тисячі євреїв. 80 років потому DW розшукала останніх свідків тих жахливих подій.
Анна Фурман: Наймолодшій жертві Бабиного Яру було два дні

Анна Фурман: Наймолодшій жертві Бабиного Яру було два дні 28.09.2021

Як і навіщо науковці персоналізують пам'ять про трагедію Бабиного Яру - про проєкт "Імена" в інтерв’ю DW розповіла заступниця генерального директора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман.
Встановлені імена понад третини розстріляних у Бабиному Яру

Встановлені імена понад третини розстріляних у Бабиному Яру 27.07.2021

У Меморіальному центрі Голокосту заявили, що дослідники проєкту "Імена" встановили більше третини імен вбитих у Бабиному Яру в роки нацистської окупації.

Синагога у Бабиному Яру: місце для роздумів чи провокація? (14.05.2021) 14.05.2021

Зовні схожа на книгу, а коли розкладається - перетворюється на відкриту дерев'яну синагогу. У Бабиному Яру з'явилася синагога за проєктом швейцарського архітектора під керівництво росіянина Іллі Хржановського. Проєкт викликав чимало критики - і ось чому. 
Берлін підтримає меморіал Бабин Яр у Києві

Берлін підтримає меморіал "Бабин Яр" у Києві 02.03.2021

Про намір підтримати меморіальний комплекс пам'яті жертв Голокосту повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

Де вбивали у Бабиному Яру? Як київські дослідники відтворили місце злочину (27.01.2021) 27.01.2021

Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року тут було розстріляно 34 тисячі євреїв. Майже 80 років потому команді дослідників з Києва за допомогою новітніх технологій вдалося встановити місце масової страти та показати у 3D, як Бабин Яр виглядав у 1941 році.

Роковини трагедії в Бабиному Яру: інсталяція на місці майбутнього музею (29.09.2020) 29.09.2020

До 79-их роковин трагедії в Бабиному Яру на місці, де згодом мають побудувати музей Голокосту, представили тимчасову інсталяцію, присвячену жертвам трагедії. Архітектурне бачення музею обіцяють представити до кінця року.
Дослідник Голокосту: Меморіал у Бабиному Яру - не блокбастер, а місце вбивств

Дослідник Голокосту: Меморіал у Бабиному Яру - не блокбастер, а місце вбивств 28.05.2020

Колишній головний історик Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Карел Беркгофф в інтерв'ю DW про свій погляд на конфлікт у команді після приходу до неї російського режисера Іллі Хржановського.
Максим Яковер: Діснейленду у Бабиному Яру не буде

Максим Яковер: "Діснейленду" у Бабиному Яру не буде 28.05.2020

Яким буде майбутній Меморіал Голокосту в Бабиному Яру, коли його відкриють і хто фінансує цей проєкт, в інтерв’ю DW розповів генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Максим Яковер.
Що не подобається українцям у меморіалі Бабин Яр - і до чого тут Дау

Що не подобається українцям у меморіалі "Бабин Яр" - і до чого тут "Дау" 13.05.2020

Навколо створення в Києві меморіалу "Бабин Яр" не вщухає скандал. Критики вимагають звільнити артдиректора центру, режисера Іллю Хржановського. Що ще не влаштовує опонентів проєкту - в матеріалі DW.
За що у єврейській громаді України критикують проект центру Голокосту Бабин Яр

За що у єврейській громаді України критикують проект центру Голокосту "Бабин Яр" 19.09.2019

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", спроєктований австрійцями, в Києві мають відкрити у 2023 році. Частина єврейської громади України проти нього уже зараз. Чому?
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