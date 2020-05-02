Мельник: У пам'яті Німеччини є біла пляма щодо злочинів нацистів в Україні
Україна домагатиметься встановлення в Берліні пам'ятника українцям, яких убили нацисти під час Другої світової війни. Кожна п'ята жертва Другої світової в Європі - українець або українка, заявив посол Андрій Мельник.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник (фото з архіву)
"На жаль, ці факти донині мало відомі німецькому суспільству, тому в історичній пам'яті Німеччини існує велетенська біла пляма щодо злочинів нацистських варварів в Україні. Німеччина повинна взяти свою історичну відповідальність щодо України й нарешті опрацювати цей найтемніший розділ своєї історії", - заявив посол.
Андрій Мельник нагадав, що під час Другої світової війни Україна втратила щонайменше вісім мільйонів людей. Серед них п'ять мільйонів, за його даними, були мирними мешканцями, які загинули від рук нацистів. 1,6 мільйона жертв були українськими євреями, яких знищили під час Голокосту. Посол нагадав про 2,4 мільйона чоловіків і жінок, яких нацисти вивозили на примусові роботи до Німеччини як "остарбайтерів". 400 тисяч українців потрапили під час війни до німецьких концентраційних таборів.
Жодної згадки про Україну у статті німецького міністра
"Україну взагалі не згадано, і знову йдеться про Росію та інші країни колишнього Радянського Союзу. СРСР розвалився 30 років тому. Ця назва, але передусім цей підхід ображає українців, це ляпас. Це звучить так, мовби "третій рейх" серед іншого вбив п'ять мільйонів українців, але це нібито зовсім не варте згадки в чільній статті на тему закінчення війни", - розкритикував дипломат.
Після цього Мельник додав, що в Берліні ігнорують прохання української сторони встановити пам'ятник українським жертвам нацистів у центрі німецької столиці. Він зазначив, що відтепер Україна "не проситиме, а вимагатиме" встановлення такого монумента, біля якого можна буде вшановувати пам'ять загиблих.
Журналіст Deutschlandfunk запитав, чи варто в такому разі встановлювати окремі пам'ятники для кожної нації, яка постраждала під час Другої світової війни. Посол України вважає, що історики можуть запропонувати концепцію вшанування пам'яті жертв, "де знайде своє місце кожна нація, де справді йтиметься про біль кожного народу під час Другої світової війни". У цьому контексті посол нагадав про страждання білорусів, народи Балтії та поляків. "Я був би за те, щоб кожна нація, яка постраждала, отримала гідний маленький пам'ятник", - додав дипломат.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Теодор Гойсс: "Врятовані і водночас знищені"
Теодор Гойсс (Theodor Heuss), ще до свого обрання президентом Федеративної Республіки Німеччини, будучи членом Парламентської ради, під час проголошення 8 травня 1949 року конституції ФРН заявив: "По суті 8 травня 1945 року залишається найтрагічнішим і найсуперечливішим парадоксом історії для кожного з нас. Чому ж так? Тому що ми були врятовані і водночас знищені".
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Віллі Брандт на колінах у Варшаві
Це було неймовірним жестом у очах світової спільноти: канцлер ФРН, соціал-демократ Віллі Брандт (Willy Brandt) 7 грудня 1970 року несподівано став на коліна перед пам'ятником героям гетто у Варшаві. Цей жест був сприйнятий як прохання пробачити німцям злочини часів Другої світової війни. За свою примирливу політику щодо країн Варшавського пакту Брандт у 1971 році отримав Нобелівську премію миру.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Міттеран і Коль тримаються за руки у Вердені
Це тримання за руки лідерів Франції і Німеччини у Вердені пізніше часто порівнювали з падінням на коліна Брандта. Але ініціатором цього історичного жесту примирення тоді став не німецький канцлер, а французький президент: 22 вересня 1984 року під час пам'ятних заходів на колишньому полі битви у Вердені Франсуа Міттеран раптово протягнув Гельмуту Колю (Helmut Kohl) свою руку.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Ріхард фон Вайцзекер: "День визволення"
Ця промова до 8 травня одна з найвідоміших. Хоча президент ФРН Ріхард фон Вайцзекер (Richard von Weizsäcker) у цей день 1985 року припустив, що не усі німці сприйняли завершення війни як визволення, але водночас застеріг: "Нам не можна бачити у завершенні війни причину для втечі, вигнання або несвободи. Ця причина, навпаки, полягає у початку цієї війни і початку тиранії, що призвели до війни".
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Пройшли десятиліття від завершення війни, і вже не кожен німецький топполітик вважав, що держава має пам'ятати про німецьку провину за війну. Політик ХСС Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß) неодноразово вимагав припинити "вічне подолання минулого як постійне завдання для суспільства". Сьогодні такі заяви швидше нагадують висловлювання правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Ґергард Шредер на параді перемоги у Москві
Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) був першим німецьким канцлером, якого у 2005 році запросили взяти участь у параді до Дня перемоги у Москві. Дякуючи хазяїну параду Володимиру Путіну, Шредер назвав це запрошення "свідченням довіри до усього німецького народу". Путін відповів, що примирення між двома країнами є одним з найважливіших досягнень Європи у повоєнний час.
Німецькі політики і річниця завершення Другої світової війни
Анґела Меркель на могилі невідомого солдата
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Автор: Крістоф Гассельбах
Бомбардування Дрездена: як це було
Британські бомбардувальники
Першими бомбити Дрезден мали американці. Однак через низьку хмарність 13 лютого 1945 року в небо піднялися британські ескадрильї. Важкі бомбардувальники "Ланкастер" Королівських військово-повітряних сил Великобританії були вже майже над містом, коли о 21:45 у Дрездені завили сирени повітряної безпеки.
Бомбардування Дрездена: як це було
Тотальне руйнування
Бомбардування Дрездена у ніч з 13-го на 14 лютого відбувалося двома хвилями з тригодинною перервою між першим і другим повітряним ударом. Перший тривав усього 15 хвилин. Однак уже після нього щільно забудований Дрезден палав однією гігантською пожежею, яка перетворила центр міста на згарище.
Бомбардування Дрездена: як це було
Вогняний смерч
Бомбардувальники скидали на місто спочатку фугасні бомби, які руйнували дахи й відкривали дерев'яні конструкції, а потім - запалювальні. Другий удар був особливо страшним для пожежних служб і рятувальників, а також для тих, хто ще залишався серед живих у вогняному пеклі. Називаються різні цифри загиблих. Більшість експертів вважає, що внаслідок бомбардувань загинули близько 25 тисяч людей.
Бомбардування Дрездена: як це було
Із руїн і попелу
До лютого 1945 року Дрезден практично не зазнавав бомбардувань з боку союзників по антигітлерівській коаліції. За три лютневі дні, під час яких тривали повітряні нальоти, було зруйновано близько чверті промислових підприємств і більше половини непромислових будівель міста. Від житлових будинків у його центральній частині лишилися самі руїни. Відновлювати місто із попелу довелося жінкам.
Бомбардування Дрездена: як це було
Нагадування для нащадків
Під час бомбардувань 13-15 лютого 1945 року була зруйнована і Фрауенкірхе - один із найвідоміших лютеранських соборів Німеччини. Влада НДР не стала відновлювати церкву й перетворила її на меморіал. Лише після возз'єднання Німеччини почалося відновлення барокової церкви. Хрест на її бані виготовив у Англії син пілота, який брав участь у бомбардуванні Дрездена.
Бомбардування Дрездена: як це було
Символ Дрездена у новій красі
Урочисте відкриття відновленого собору відбулося у 2005 році. Чорними плямами на світлому фасаді Фрауенкірхе виділяються оригінальні камені, які збереглися після бомбардування.
Бомбардування Дрездена: як це було
Барокові фасади
Дрезден знову вважається одним із найкрасивіших міст Німеччини і користується великою популярністю серед туристів. До Другої світової війни населення міста становило 642 тисячі людей. Нині у столиці федеральної землі Саксонія проживає близько 550 тисяч осіб.
Бомбардування Дрездена: як це було
Пам'ять, що поляризує
Місто відновлене. Однак про бомбардування Дрездена й досі не забули. Пам'ять про нього і сьогодні викликає суперечки і провокує конфлікти, до яких залучені історики, політики, антифашисти, неонацисти, пацифісти, представники громадянських ініціатив та церков. Щороку у Дрездені вирують пристрасті: як відзначати роковини бомбардувань і чи варто це робити взагалі.