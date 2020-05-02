Мельник: У пам'яті Німеччини є біла пляма щодо злочинів нацистів в Україні

Під час Другої світової війни в Європі загинули близько 40 мільйонів людей. Кожна п'ята жертва війни - українець або українка. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у інтерв'ю мовнику Deutschlandfunk, оприлюдненому у п'ятницю, 8 травня.

"На жаль, ці факти донині мало відомі німецькому суспільству, тому в історичній пам'яті Німеччини існує велетенська біла пляма щодо злочинів нацистських варварів в Україні. Німеччина повинна взяти свою історичну відповідальність щодо України й нарешті опрацювати цей найтемніший розділ своєї історії", - заявив посол.

Андрій Мельник нагадав, що під час Другої світової війни Україна втратила щонайменше вісім мільйонів людей. Серед них п'ять мільйонів, за його даними, були мирними мешканцями, які загинули від рук нацистів. 1,6 мільйона жертв були українськими євреями, яких знищили під час Голокосту. Посол нагадав про 2,4 мільйона чоловіків і жінок, яких нацисти вивозили на примусові роботи до Німеччини як "остарбайтерів". 400 тисяч українців потрапили під час війни до німецьких концентраційних таборів.

Жодної згадки про Україну у статті німецького міністра

Андрій Мельник розкритикував той факт, що про Україну жодного разу не згадано у статті міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas) до 75-ї річниці закінчення війни, опублікованій у часописі Der Spiegel.

"Україну взагалі не згадано, і знову йдеться про Росію та інші країни колишнього Радянського Союзу. СРСР розвалився 30 років тому. Ця назва, але передусім цей підхід ображає українців, це ляпас. Це звучить так, мовби "третій рейх" серед іншого вбив п'ять мільйонів українців, але це нібито зовсім не варте згадки в чільній статті на тему закінчення війни", - розкритикував дипломат.

Після цього Мельник додав, що в Берліні ігнорують прохання української сторони встановити пам'ятник українським жертвам нацистів у центрі німецької столиці. Він зазначив, що відтепер Україна "не проситиме, а вимагатиме" встановлення такого монумента, біля якого можна буде вшановувати пам'ять загиблих.

Журналіст Deutschlandfunk запитав, чи варто в такому разі встановлювати окремі пам'ятники для кожної нації, яка постраждала під час Другої світової війни. Посол України вважає, що історики можуть запропонувати концепцію вшанування пам'яті жертв, "де знайде своє місце кожна нація, де справді йтиметься про біль кожного народу під час Другої світової війни". У цьому контексті посол нагадав про страждання білорусів, народи Балтії та поляків. "Я був би за те, щоб кожна нація, яка постраждала, отримала гідний маленький пам'ятник", - додав дипломат.

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