 Мей має намір домагатися нових санкцій щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Мей має намір домагатися нових санкцій щодо Росії

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей назвала позицію Москви в керченському конфлікті "типовою моделлю поведінки Росії". Лондон буде домагатися нових санкцій щодо РФ.

Тереза Мей

Тереза Мей

Росія повинна звільнити українських моряків і судна Військово-морських сил України. Про це прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила в четвер, 29 листопада, прямуючи на саміт Великої двадцятки (G20) у Буенос-Айресі, інформує Reuters. Вона назвала позицію Москви в керченському конфлікті "типовою моделлю поведінки Росії" і закликала до деескалації.

Лондон "завжди був в авангарді ЄС, закликаючи до санкцій щодо Росії у зв'язку з її поведінкою", підкреслила Мей. За її словами, Великобританія продовжить домагатися "відповідних санкцій" щодо Москви.

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Обстріл російськими військовими кораблями українських у Керченській протоці став новою віхою в конфлікті між Москвою і Києвом. Не лише Україна, але й Росія посилається на міжнародне право. Експертів це дивує. (26.11.2018)

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії. (26.11.2018)

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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