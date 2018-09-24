Мей закликала консерваторів єднатися довкола її плану Brexit

У Бірмінгемі в неділю, 30 вересня, розпочинається щорічний з'їзд Консервативної партії Великобританії. Її очільниця, прем'єр-міністерка країни Тереза Мей, перед початком форуму закликала партійних соратників об'єднатися довкола запропонованого нею плану Brexit попри критичні голоси. Серед консерваторів у планів Мей не бракує опонентів, їх укотре розкритикували екс-міністри її кабінету, зокрема, колишній очільник МЗС Борис Джонсон, повідомляє інформагенція Reuters.

"Мій меседж партії - давайте згуртуємося і досягнемо найкращої угоди для Британії", - заявила Мей, маючи на увазі договір щодо подальших економічних відносин з Євросоюзом після виходу Лондона з ЄС. До нього залишається півроку, а Брюссель нещодавно відкинув частину плану Мей, яка вимагає збереження вільної торгівлі товарами з Євросоюзом, але припинення вільного пересування людей.

Джонсон, який подав у відставку після ухвалення урядом плану Мей, назвав її наміри "божевільними". "Думаю, те, що відбувається зараз, на жаль, не відповідає тому, за що люди голосували у 2016 році", - заявив він в інтерв'ю Sunday Times та нагадав, що на референдумі 2016 року він, на відміну від Мей, підтримував Brexit.

Тим часом у пресі і далі ширяться чутки про плани низки консерваторів відсторонити чинну прем'єрку від керування партією - серед можливих наступників називають і Джонсона. Є й повідомлення про підготовку команди Мей до дострокових виборів, які могли б посилити її позиції у Консервативній партії.