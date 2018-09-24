 Мей закликала консерваторів єднатися довкола її плану Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2018

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Новини

Мей закликала консерваторів єднатися довкола її плану Brexit

Консервативна партія Великобританії розпочинає гарячий з'їзд, дебатуватимуть прихильники та опоненти урядового плану Brexit. Прем'єрка Тереза Мей закликала до єднання.

Охорона на з'їзді консерваторів у Бірмінгемі

Охорона на з'їзді консерваторів у Бірмінгемі

У Бірмінгемі в неділю, 30 вересня, розпочинається щорічний з'їзд Консервативної партії Великобританії. Її очільниця, прем'єр-міністерка країни Тереза Мей, перед початком форуму закликала партійних соратників об'єднатися довкола запропонованого нею плану Brexit попри критичні голоси. Серед консерваторів у планів Мей не бракує опонентів, їх укотре розкритикували екс-міністри її кабінету, зокрема, колишній очільник МЗС Борис Джонсон, повідомляє інформагенція Reuters.

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Радники прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей розробляють план дій у разі проведення позачергових виборів до британського парламенту в листопаді цього року, повідомляє The Sunday Times. (23.09.2018)

Перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут, заявила Тереза Мей. ЄС не приймає план Лондона, а Мей відмовляється "ділити країну навпіл". (21.09.2018)

"Мій меседж партії - давайте згуртуємося і досягнемо найкращої угоди для Британії", - заявила Мей, маючи на увазі договір щодо подальших економічних відносин з Євросоюзом після виходу Лондона з ЄС. До нього залишається півроку, а Брюссель нещодавно відкинув частину плану Мей, яка вимагає збереження вільної торгівлі товарами з Євросоюзом, але припинення вільного пересування людей.

Джонсон, який подав у відставку після ухвалення урядом плану Мей, назвав її наміри "божевільними". "Думаю, те, що відбувається зараз, на жаль, не відповідає тому, за що люди голосували у 2016 році", - заявив він в інтерв'ю Sunday Times та нагадав, що на референдумі 2016 року він, на відміну від Мей, підтримував Brexit.

Тим часом у пресі і далі ширяться чутки про плани низки консерваторів відсторонити чинну прем'єрку від керування партією - серед можливих наступників називають і Джонсона. Є й повідомлення про підготовку команди Мей до дострокових виборів, які могли б посилити її позиції у Консервативній партії.

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Хто виграє, а хто програє від Brexit?

Посилання в інтернеті

Chequers Plan

План дій уряду Мей щодо Brexit (англійською)

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit?  

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