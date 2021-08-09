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"Межигір'я" - колишня державна урядова резиденція.
Резиденція "Межигір'я" розташована в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. З 1935 до 2007 року це була державна урядова резиденція. Згодом об'єкт було виведено в приватну власність, і "Межигір'я" стало приватною резиденцією колишнього президента України Віктора Януковича. Після повалення режиму Януковича правовий статус "Межигір'я" залишається невирішеним. Нині "Межигір'я" відкрите для відвідувачів, які, заплативши за вхід, можуть познайомитись з тим, як жив корумпований президент-утікач.
Після втечі Віктора Януковича п'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі екс-президент. Щоправда, статус резиденції досі залишається підвішеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.
Уряд Пашиняна демонстративно розгорнув боротьбу з корупцією у Вірменії. В маєтку Манвела Григоряна, позбавленого повноважень вірменського депутата, спецслужби знайшли багато зброї і боєприпасів, ящики з товарами для армії та інші докази ймовірної корупції.