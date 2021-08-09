"Межигір'я" - колишня державна урядова резиденція.

Резиденція "Межигір'я" розташована в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. З 1935 до 2007 року це була державна урядова резиденція. Згодом об'єкт було виведено в приватну власність, і "Межигір'я" стало приватною резиденцією колишнього президента України Віктора Януковича. Після повалення режиму Януковича правовий статус "Межигір'я" залишається невирішеним. Нині "Межигір'я" відкрите для відвідувачів, які, заплативши за вхід, можуть познайомитись з тим, як жив корумпований президент-утікач.