Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Межигір'я"

"Межигір'я" - колишня державна урядова резиденція.

Резиденція "Межигір'я" розташована в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. З 1935 до 2007 року це була державна урядова резиденція. Згодом об'єкт було виведено в приватну власність, і "Межигір'я" стало приватною резиденцією колишнього президента України Віктора Януковича. Після повалення режиму Януковича правовий статус "Межигір'я" залишається невирішеним. Нині "Межигір'я" відкрите для відвідувачів, які, заплативши за вхід, можуть познайомитись з тим, як жив корумпований президент-утікач.

Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник

Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник 09.08.2021

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки з реальними термінами позбавлення волі вже 14 особам, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.
НАБУ та САП хочуть узяти під варту Януковича та його сина

НАБУ та САП хочуть узяти під варту Януковича та його сина 28.07.2021

НАБУ та САП звернулися до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням взяти під варту експрезидента Віктора Януковича та його сина.

ВРП пропонує призначити суддю Майдану Кицюка у Печерський суд довічно

ВРП пропонує призначити "суддю Майдану" Кицюка у Печерський суд довічно 03.12.2020

Раніше суддю Віктора Кицюка звинувачували у неправомірному позбавленні водійських прав учасників поїздки в Межигір'я взимку 2013 року.
Екссуддю Оксану Царевич виправдали у справі автомайданівців

Екссуддю Оксану Царевич виправдали у справі "автомайданівців" 30.06.2020

Колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич обвинувачували в тому, що вона у січні 2014 року неправомірно позбавила водійських прав учасників "Автомайдану" після акції під "Межигір'ям".
ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка - Горбатюк

ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка - Горбатюк 05.07.2019

Генпрокуратура просить суд заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка у справі про підозру в пособництві Віктору Януковичу в заволодінні "Межигір'ям". Про це заявив керівник управління спецрозслідування ГПУ.
Межигір'я: нове життя чи стара корупція? (відео)

"Межигір'я": нове життя чи стара корупція? (відео) 12.06.2019

Новим управителем "Межигір’я" стала київська фірма "Cкомпані". Деякі активісти пов’язують її з людьми Віктора Януковича. Чи справді це так і що тепер буде з "Хонкою", спа-салоном і страусами? Репортаж DW.

ГПУ повідомила Ющенку про підозру у справі Межигір'я

ГПУ повідомила Ющенку про підозру у справі "Межигір'я" 06.06.2019

Колишнього президента Віктора Ющенка підозрюють у пособництві екс-президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденції "Межигір'я", що завдавало збитків державі на 540 мільйонів гривень, повідомила Генпрокуратура.
Межигір'я сьогодні: страуси Януковича нагодовані, але Хонка занепадає

Межигір'я сьогодні: страуси Януковича нагодовані, але "Хонка" занепадає 21.02.2019

П'ять років тому Віктор Янукович втік з України, залишивши відкритою непідступну колись резиденцію Межигір'я. Репортаж DW із маєтку екс-президента, який став символом нестерпної корупції.

П'ять років після втечі Януковича: чим нині живе Межигір'я (відео)

П'ять років після втечі Януковича: чим нині живе "Межигір'я" (відео) 21.02.2019

П'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі Віктор Янукович. Щоправда, статус резиденції досі залишається невизначеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.

"Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019) 20.02.2019

Після втечі Віктора Януковича п'ять років тому українці були вражені, коли побачили, яку резиденцію у Межигір'ї вибудував собі екс-президент. Щоправда, статус резиденції досі залишається підвішеним. Чим нині живе "Межигіря" - у репортажі DW.

Українські мільйони у Швейцарії: схема, що пережила Януковича

Українські мільйони у Швейцарії: "схема", що пережила Януковича 25.07.2018

Швейцарія передала Україні документи, які можуть стати доказами у кримінальній справі щодо розкрадання коштів "Укртрансаміаку". "Схема" пережила вже не одну зміну влади, а гроші вивели вже за нинішньої.

Фоторепортаж: як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича 04.07.2018

Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя" частково розграбована та не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.
Літній вікенд по-царськи: мисливська резиденція Януковича запрошує на відпочинок

Літній вікенд "по-царськи": мисливська резиденція Януковича запрошує на відпочинок 04.07.2018

Поки триває судовий процес за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, в його колишній мисливській резиденції облаштували кемпінг. Статус земель залишається підвішеним.
Як недорого відпочити у Сухолуччі Януковича

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича 04.07.2018

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.

Вірменське "Межигір'я": гумдопомога, гроші, зброя, автомобілі та, звісно, зоопарк (20.06.2018) 20.06.2018

Уряд Пашиняна демонстративно розгорнув боротьбу з корупцією у Вірменії. В маєтку Манвела Григоряна, позбавленого повноважень вірменського депутата, спецслужби знайшли багато зброї і боєприпасів, ящики з товарами для армії та інші докази ймовірної корупції.

Фотогалерея: Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Фотогалерея: Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича 18.06.2018

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану.

Інші статті