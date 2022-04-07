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Мевлют Чавушоглу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мевлют Чавушоглу".

Мевлют Чавушоглу є турецьким політиком. З 2015 року він очолює міністерство закордонних справ Туреччини. Раніше він обіймав посаду турецького міністра з європейських питань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Туреччина: Вбивства в Бучі затьмарюють переговори між Росією та Україною

Туреччина: Вбивства в Бучі затьмарюють переговори між Росією та Україною 07.04.2022

Як стверджує міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, побачені кадри з Бучі зірвали позитивну атмосферу останніх переговорів між Києвом та Москвою.

Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів

Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів 17.03.2022

Туреччина готова прийняти для прямих переговорів щодо завершення війни президентів України та Росії Зеленського і Путіна. У Києві заявляють про бажання бачити Туреччину стороною майбутньої безпекової угоди.
Блінкен обговорив ситуацію довкола України з Бухарестською дев'яткою та Туреччиною

Блінкен обговорив ситуацію довкола України з "Бухарестською дев'яткою" та Туреччиною 04.01.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмовах з дипломатами країн "Бухарестської дев'ятки" та очільником МЗС Туреччини обговорив координацію дій у разі можливої ескалації ситуації в Україні.

Туреччина закликала Україну не називати безпілотники Bayraktar турецькими

Туреччина закликала Україну не називати безпілотники Bayraktar турецькими 31.10.2021

Анкара вважає, що не несе відповідальність за придбані у Туреччини безпілотники Bayraktar. Раніше українські військові вперше застосували Bayraktar на Донбасі.

У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен

У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен 25.04.2021

МЗС Туреччини "у найгострішій формі" засудило заяву Джо Байдена, в якій той визнав геноцид вірменського народу.
США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара

США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара 15.04.2021

Військові кораблі США мали 14-15 квітня пройти через протоки Босфор і Дарданелли до акваторії Чорного моря. Утім, в Анкарі повідомили про відмову від цих планів.

Туреччина: переговори з Грецією пройшли в дуже позитивній атмосфері

Туреччина: переговори з Грецією пройшли в "дуже позитивній" атмосфері 27.01.2021

Останнім часом суперечка між Анкарою та Афінами через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря загострилась. Переговори сторони не проводили п'ять останніх років.
Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю

Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю 29.12.2020

Росія і Туреччина мають намір продовжити у майбутньому двосторонню військову співпрацю, незважаючи на санкції США. Про це домовились глави російського і турецького МЗС.
Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори

Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори 08.10.2020

Глави МЗС Туреччини і Греції домовилися про перші двосторонні переговори з моменту загострення суперечки між країнами щодо газовидобутку в Середземному морі. Дати проведення переговорів ще невідомі.

Макрон критикує войовничу риторику Анкари щодо Нагірного Карабаху

Макрон критикує "войовничу" риторику Анкари щодо Нагірного Карабаху 30.09.2020

Президент Франції Еммануель Макрон піддав критиці "войовничу" риторику Туреччини щодо Нагірного Карабаху. В Анкарі заявили, що солідарність з Вірменією дорівнює підтримці окупації азербайджанських території.
Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні подорожі з 1 липня

Україна і Туреччина відновлять взаємні туристичні подорожі з 1 липня 01.06.2020

Туреччина відкриє свої кордони для туристів та відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня. У Туреччині також пообіцяли створити всі умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку.
Путін та Ердоган обговорили загострення ситуації в Ідлібі

Путін та Ердоган обговорили загострення ситуації в Ідлібі 12.02.2020

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб.
Гайко Маас висловив Мевлюту Чавушоглу протест через арешт адвоката

Гайко Маас висловив Мевлюту Чавушоглу протест через арешт адвоката 23.11.2019

Очільник МЗС Гайко Маас Німеччини висловив турецькому колезі Мевлюту Чавшоглу протест через арешт адвоката, який працював на посольство Німеччини в Анкарі і був арештований турецькою поліцією.
Чавушоглу назвав ідею з ФРН щодо зони безпеки в Сирії нереалістичною

Чавушоглу назвав ідею з ФРН щодо зони безпеки в Сирії нереалістичною 26.10.2019

Озвучену раніше пропозицію міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер щодо створення на півночі Сирії зони безпеки з допомогою миротворців ООН глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає нереалістичною.
Глава МЗС Туреччини: Ембарго на експорт зброї зміцнить нас

Глава МЗС Туреччини: Ембарго на експорт зброї зміцнить нас 13.10.2019

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що ембарго на експорт озброєння до Туреччини тільки зміцнить його країну. Мевлют Чавушоглу також не виключив відкриття країною кордонів для біженців, які прагнуть до Європи.

Анкара: Ізраїль перетворюється на режим расизму і апартеїду

Анкара: Ізраїль перетворюється на "режим расизму і апартеїду" 15.09.2019

Плани Біньяміна Нетаньяху анексувати Йорданську долину свідчать про агресивну політику Ізраїлю, заявив очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу. Він розкритикував ісламські країни за недостатню реакцію на дії Ізраїлю.
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