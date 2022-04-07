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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мевлют Чавушоглу".
Мевлют Чавушоглу є турецьким політиком. З 2015 року він очолює міністерство закордонних справ Туреччини. Раніше він обіймав посаду турецького міністра з європейських питань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.