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Мевлют Чавушоглу є турецьким політиком. З 2015 року він очолює міністерство закордонних справ Туреччини. Раніше він обіймав посаду турецького міністра з європейських питань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.