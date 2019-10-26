МВС: Ветерани-добровольці вивезли зброю з Золотого

Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції з Золотого-4 на Донбасі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та бесіди з поліцією.

Про це заявив заступник глави Нацполіції Вадим Троян, повідомляється на сторінці МВС України у соцмережі Facebook увечері у неділю, 27 жовтня. За цією інформацією, зараз у районі підготовки до розведення військ в зоні Операції об'єднаних сил (ООС), зокрема Золотому-4 і Катеринівці, присутня лише група волонтерів без зброї.

"У Золотому-4 і Катеринівці працює 6 патрулів Нацполіції, а також пункт Національної поліції України для прийому громадян. Згідно з рішенням керівництва ООС, для забезпечення громадського порядку та безпеки туди буде направлена Нацгвардія. Громадяни можуть почуватися в безпеці", - зазначив Троян.

Він додав, що поліція і нацгвардійці виконуватимуть свої завдання за призначенням, зокрема, проводитимуть антидиверсійну роботу проти незаконних збройних формувань у зоні розведення військ.

Водночас заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, коментуючи в Facebook розміщене відео про поїздку президента Зеленського до Золотого, вказав, що воно показує "повну картину, яка дозволяє нарешті зрозуміти все: як там насправді, як живуть і про що говорять люди, чого вони бояться і чого вони хочуть", передає агентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, зброю у неділю вилучили і вивезли з Золотого співробітники МВС.

Раніше лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму відеозверненні до українського президента заявив, що ветерани залишаться в Золотому, оскільки мають на це право, передає агентство "Українські новини". "Вони заробили це право своєю кров'ю", - наголосив він. За словами Білецького, якщо звідти "викинуть" ветеранів, то "замість кількох десятків через тиждень там буде тисяча, а якщо з тисячею не вийде, там буде 10 тисяч".

Нагадаємо, напередодні Зеленський побував у Золотому, де спілкувався з місцевими мешканцями та добровольцями. Під час спілкування з добровольцями дійшло до суперечок навколо питання розведення сил у Золотому.