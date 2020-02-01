 Махмуд Аббас в ООН знову відкинув ″угоду століття″ Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Махмуд Аббас в ООН знову відкинув "угоду століття" Трампа

Лідер палестинців Махмуд Аббас на засіданні Радбезу ООН засудив та відкинув запропоновану президентом США Дональдом Трампом "угоду століття" щодо палестинсько-ізраїльського врегулювання.

Махмуд Аббас на засіданні РБ ООН

Махмуд Аббас на засіданні РБ ООН

Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 11 лютого, знову засудив запропонований президентом США Дональдом Трампом план палестинсько-ізраїльського врегулювання. "Цей план не принесе в регіон ані миру, ані стабільності, а тому ми його не приймаємо", - заявив Аббас.

За його словами, план Трампа "легітимізує незаконність", зокрема ізраїльську "анексію палестинських земель". Він порівняв запропоновану американським президентом карту палестинської держави зі "швейцарським сиром". "Хто з вас прийме схожу державу та схожі умови?" - запитав Аббас.

Водночас він відзначив, що палестинці зацікавлені в справедливому мирі, і запропонував провести міжнародну мирну конференцію. "Я готовий до переговорів, я завжди був готовий до переговорів", - сказав Аббас. Утім, палестинці більше не сприймають США як єдиного посередника, відзначив голова Палестинської національної адміністрації. Ситуація на Близькому Сході може будь-якої миті вибухнути, але палестинці хочуть уникнути насильства та тероризму, наголосив Аббас.

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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розкритикував запропонований Дональдом Трампом мирний план з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Боррель заявив, що той не відповідає міжнародним домовленостям. (04.02.2020)

Махмуд Аббас погрожує розірвати усі відносини з Ізраїлем і США, в тому числі й безпекові. Таким чином він відреагував на запропоновану Дональдом Трампом "угоду століття" для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту. (01.02.2020)

На тлі погіршення відносин між двома сторонами глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив про рішення припинити імплементацію всіх угод з ізраїльською стороною. (25.07.2019)

У свою чергу, представник Ізраїлю Дані Данон закинув лідеру палестинців, що якби той був справді зацікавленим у мирі, то був би не в Нью-Йорку, а в Єрусалимі. "Він приїхав сюди, щоб відвернути увагу від його небажання вести переговори чи говорити", - сказав Данон.

Нагадаємо, 28 січня Дональд Трамп представив свій мирний план щодо врегулювання багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестинськими територіями. На презентації були лідери Ізраїлю, натомість палестинських політиків не було. У своєму плані, який Трамп називає "угодою століття", американський президент пропонує створити повноцінну палестинську державу. Мирний план також включає карту, на якій вказані точні кордони можливої держави. Утім, запропонований кордон відрізняється від встановленого у 1967 році, бо "США та Ізраїль не вважають за правильне орієнтуватися на кордони 1967 року".

Крім того, план передбачає роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, і створення повністю демілітаризованої палестинської країни. За словами Трампа, запропонований ним план є "останньою можливістю" для палестинців.

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