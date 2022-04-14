Журналісти в Україні критикують збільшення штрафів за перешкоджання ЗМІ

В Україні посилили відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. Однак самі журналісти від цього не в захваті. І застерігають, що ситуація може змінитися навіть на гірше.