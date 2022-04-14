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Мас-медіа

Мас-медіа- засоби масової інформації, через які поширюється інформація поміж широкої аудиторії: радіо, телебачення, газети, онлайн-видання тощо.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мас-медіа". Термін "мас-медіа" походить від англійського "mass media": mass - масовий; media - засоби інформації. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову 14.04.2022

У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.
Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні

Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні 14.04.2022

Військове командування України отримало право обмежувати свободу слова задля безпеки і перемоги. Вже понад місяць війни журналістам доводиться домовлятись з владою про межі дозволеного.

Журналісти - жертви війни РФ проти України

Журналісти - жертви війни РФ проти України 14.04.2022

З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти дістають поранень та гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. У галереї DW - неповний перелік постраждалих журналістів.
Чому громадські активісти проти телеканалу ДОМ для всієї України

Чому громадські активісти проти телеканалу "ДОМ" для всієї України 17.02.2022

14 громадських організацій протестують проти створення державного російськомовного ТБ в Україні. DW поспілкувалась з представниками деяких з організацій, які підписали спільну заяву.
Про гуманітарну кризу в Україні часто забувають

"Про гуманітарну кризу в Україні часто забувають" 13.01.2022

Гуманітарній ситуації в Україні світові ЗМІ у 2021 році приділяли замало уваги, йдеться у новому дослідженні благодійної організації CARE. Докладніше про це DW поговорила з авторкою дослідження Сабіне Вільке.

Екран під арештом: що відбувається з медіаактивами Порошенка

Екран під арештом: що відбувається з медіаактивами Порошенка 12.01.2022

Попри публічну відмову Петра Порошенка від права власності на телеканали, якими він володів багато років, вони все одно опинились серед переліку його заарештованих активів. DW розбиралась з причинами і наслідками.
Чому зустріч Зеленського зі ЗМІ перетворилась на з'ясування стосунків

Чому зустріч Зеленського зі ЗМІ перетворилась на з'ясування стосунків 26.11.2021

Адміністрація Володимира Зеленського обрала для спілкування зі ЗМІ новий формат - за запрошенням. Сам глава держави в середині свого терміну воліє звинувачувати журналістів у інформаційних атаках і дестабілізації.
Колишня команда Kyiv Post запустила нове англомовне мас-медіа

Колишня команда Kyiv Post запустила нове англомовне мас-медіа 22.11.2021

Нове видання, яке запускає звільнена команда англомовної газети Kyiv Post, називатиметься The Kyiv Independent. Зараз журналісти розраховують на фінансову підтримку читачів і донорів.

Боротьба з іноагентами в Польщі: навіщо влада змінює закон про ЗМІ?

Боротьба з "іноагентами" в Польщі: навіщо влада змінює закон про ЗМІ? 12.08.2021

Консерватори з правлячої партії ПіС хочуть зменшити вплив іноземних медіа-компаній у Польщі. Головною мішенню став незалежний телеканал TVN. Опозиція каже про наступ на свободу ЗМІ.
Журналісти в Україні критикують збільшення штрафів за перешкоджання ЗМІ

Журналісти в Україні критикують збільшення штрафів за перешкоджання ЗМІ 02.02.2021

В Україні посилили відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. Однак самі журналісти від цього не в захваті. І застерігають, що ситуація може змінитися навіть на гірше.
Рада збільшила штрафи за перешкоджання журналістській діяльності

Рада збільшила штрафи за перешкоджання журналістській діяльності 02.02.2021

Верховна Рада України значно збільшила штрафи за перешкоджання здійснення журналістами професійної діяльності.
Рада хоче збільшити штрафи за перешкоджання журналістській діяльності

Рада хоче збільшити штрафи за перешкоджання журналістській діяльності 04.11.2020

Верховна Рада України має намір значно збільшити штрафи за перешкоджання здійснення журналістами професійної діяльності.
ЗМІ під час пандемії: українські медіа потерпають від браку реклами

ЗМІ під час пандемії: українські медіа потерпають від браку реклами 29.04.2020

Спричинена пандемією COVID-19 економічна криза ставить на межу виживання незалежні українські ЗМІ. Її наслідком може стати посилення впливу на медіа рекламодавців, олігархів та політиків, застерігають медіаексперти.
Які фейки про коронавірус поширюють з Росії у ЄС

Які фейки про коронавірус поширюють з Росії у ЄС 20.03.2020

У ЄС заявили про поширення дезінформації з Росії на тему коронавірусу. Про які фейки йдеться, для чого їх поширюють і чи можна казати про особливу кампанію РФ з дезінформації?
Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій 13.03.2020

Поки інтернетом ширяться незліченні чутки про коронавірус, DW вирішила згадати про деякі найбільші теорії змови, що виникали під час пандемій.
Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги

Суспільний мовник України повідомив про арешт рахунків за борги 28.02.2020

Суспільний мовник України має сплатити майже 10,6 мільйона євро боргів перед компанією Euronews, успадкованих від колишньої державної Національної телекомпанії України. Рахунки "Суспільного" заблоковано.
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