Трагедія й героїзм українців у проєкті DW для місцевих ЗМІ

Журналісти в українських регіонах продемонстрували свій унікальний погляд на трагедію війни та героїзм українського народу. У межах проєкту DW та ЄС вони створили майже 100 актуальних і суспільно важливих медіапродуктів.

У Брюсселі в п'ятницю, 19 квітня, відбулася заключна церемонія трирічного проєкту DW з підтримки регіональних журналістів в Україні. Програма MediaFit, яку провела Академія DW (DW Akademie), дала змогу журналістам і ЗМІ на півдні та сході України висвітлювати події на передовій і розповідати про те, що відбувалось на окупованих територіях.

Програма стартувала в червні 2021 року, тобто ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінансову підтримку надали Європейський Союз та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Реалізувати програму Академії DW допомогли партнери - французька медіакомпанія Transtele Canal France International (CFI) та Литовське радіо і телебачення (LRT). Завдяки проєкту журналісти пройшли тренінги, отримували наставництво міжнародних і регіональних експертів та зворотний зв'язок на кожному етапі розробки медіапродуктів.

Нові медіапродукти для 10 регіонів України

Програма MediaFit надала підтримку українській громадській телерадіокомпанії "Суспільне" та її кореспондентам, які працювали на передовій поблизу Харкова та Маріуполя. Крім того, своїм фондом Creators Fund Академія DW підтримала незалежних регіональних журналістів з упором на розвиток ініціатив, що викривають дезінформацію. Метою фонду було просування різноманітного, актуального і новаторського медіаконтенту для аудиторій Донецька, Луганська, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Одеси, Сум і Чернігова.

Учасники тренінгу програми MediaFit з Херсону в Польщі Фото: Vladyslava Misna/DW

За чотири сезони роботи Creators Fund у ньому взяли участь 60 осіб, команд і медіаорганізацій - від професійних журналістів і досвідчених редакторів до відеографів-рекламників, правозахисників і видань про архітектуру. Вони створили 29 документальних фільмів і репортажів, 30 подкастів, 29 мультимедійних історій і шість проєктів із перевірки фактів.

Якісна журналістика, незважаючи на війну

Куратори проєкту розповіли, що через війну Росії в Україні багато його учасників змушені були покинути рідні місця і переїхати в інші регіони. Крім того, масовані російські атаки на українську інфраструктуру, перебої з електрикою та інтернетом, а також психологічні проблеми дуже ускладнювали і сповільнювали виробництво та публікацію матеріалів. Але незважаючи на всі труднощі, пов'язані з війною, "журналісти продемонстрували високу мотивацію, стійкість, активно працювали над проєктами і видавали якісні продукти".

Фото, зроблене одним з учасників проєкту поблизу Чернігова Фото: George Ivanchenko

Щоб створити унікальні матеріали, показати Україну та її проблеми до і під час війни, журналісти проїхали тисячі кілометрів, знімаючи історії людей у тилу і в найнебезпечніших місцях на лінії фронту. Автори розповідали про етнічні групи, що живуть в умовах війни, розвінчували російську дезінформацію і пропаганду, переосмислювали радянську архітектуру і навіть зняли філософське відеоесе про "Бенксі з Харкова". Тисячі користувачів обговорили матеріали журналістів Odesa.online про загибель дельфінів у Чорному морі від російської агресії, а документальний фільм про українських ув'язнених "Невидимка" правозахисної групи "Січ" був показаний на великих екранах у Вільнюсі, Варшаві та Римі.

Журналісти показали трагедію війни та героїзм українського народу

Режисерка-документалістка Олена Солодовникова з Харкова створила подкаст "Життя після героя" про жінок, які втратили чоловіків на війні. "Це дуже особистий проєкт, бо мій чоловік, журналіст, загинув два роки тому під час повномасштабної екскалації. І я прекрасно розумію, що означає втратити чоловіка, рідних. Я розумію не тільки втрату, а й те, як почати життя з чистого аркуша, знайти новий сенс", - розповіла вона DW.

Олена Солодовникова під час нагородження в Брюсселі Фото: DW Akademie/Pavel Demchenko

Аудіо було для Олени новим форматом, але, за її словами, саме він дозволив розкритися її героїням. Подкаст Олени було визнано найкращим проєктом програми MediaFit.

З 17 до 19 квітня учасники проєкту MediaFit зібралися в Брюсселі, де обговорили майбутнє українських ЗМІ на форумі "Стійкі українські медіа - шлях вперед", на якому виступили офіційні представники Євросоюзу, України, а також відомі українські журналісти. У Брюсселі також відбулася церемонія нагородження найкращих журналістських матеріалів, створених у рамках проєкту.

У номінації "Найкращий документальний фільм" перемогла картина "Надзвичайні" Миколи Дондюка про роботу херсонських рятувальників, які піднімали український прапор навіть за російської окупації.

Микола Дондюк під час нагородження в Брюсселі Фото: DW Akademie/Pavel Demchenko

"Спасибі за можливість зняти цей документальний фільм, тому що в мене було величезне бажання зняти фільм про свій куточок України та розповісти про людей, які його захищають, нехай і не зі зброєю. Унікальність цієї історії полягає в ракурсі, в тому, що я один зміг отримати повний доступ до екстрених служб Херсона", - сказав він на церемонії нагородження.

Академія DW - це центр Deutsche Welle з розвитку ЗМІ за межами Німеччини, навчання та підготовки журналістів. Її проєкти націлені на забезпечення прав людини на свободу слова та безперешкодний доступ до інформації.