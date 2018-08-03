Масштаби корупції на українській митниці шокували німецьких журналістів

Брак митного контролю й корупція на митниці в Україні - й досі невирішена проблема. Крім того, щороку лише через відсутність належного митного контролю та любов самих митників "вирішувати питання" в обхід закону український бюджет втрачає мільярди доларів. Саме до таких висновків дійшли автори статті в німецькому виданні Süddeutsche Zeitung, котра викриває деякі з поширених схем обходу закону на митниці.

Фальшування документів

Джерела видання - бізнесмени та активісти - розповіли про масові випадки фальшування документів й подачі неправдивих даних щодо задекларованих товарів. Сказане вони підтверджують задокументованими фактами. Приміром, одній фірмі з Києва належав контейнер, що спочатку, згідно з даними накладної, містив 26 тонн імпортованих застібок-блискавок.

7 червня 2018 року контейнер потрапив на відділ митного оформлення номер шість митного поста "Одеса-Центральний", де його задекларували під відповідним номером. Тоннаж контейнера не змінився, але задекларований у ньому вантаж якимось дивом на папері перетворився на шнурки, голки для шиття та інші товари, що мають спільну рису - розмитнення цих товарних позицій обходиться в рази дешевше, ніж застібок-блискавок.

У результаті, київська фірма сплатила за розмитнення 26-тонного контейнера близько 5170 доларів США в перерахунку. За чесного розмитнення цій столичній фірмі довелося б викласти 22,5 тисячі доларів. Загалом з 26 травня по 7 червня поточного року київське підприємство оформило на Одеській митниці 17 таких контейнерів. Втрати українського бюджету лише в цьому окремому випадку - близько 150 тисяч доларів США, порахували журналісти. А за день на Одеській митниці проходять митне оформлення близько тисячі контейнерів.

Хто "в грі"?

За даними співрозмовників журналістів, у добре налагоджені корупційні схеми залучені не лише митники. Спільно з ними до незаконних оборудок причетні прикордонники, поліція, податківці, СБУ та Генпрокуратура. Також досить поширеним стало явище створення різноманітних фірм, що "надають послуги й допомогу" під час митного оформлення вантажів, протизаконно занижуючи їхню вартість. До цих фірм, зазвичай, причетні посадовці СБУ, ГПУ чи високі чини в прикордонній службі, запевняють джерела Süddeutsche Zeitung.

Але більшість "пирога" перепадає митникам і співробітникам СБУ, пише видання. "Як правило, наприкінці місяця розраховуються за кожний нелегально ввезений контейнер", - запевнив один із співрозмовників видання, котрий виступав на умовах анонімності.

Про те, що митники діляться не лише досвідом у справі боротьби з контрабандою свідчить порушене в березні цього року провадження детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Тоді фігурантами справи стали співробітники Одеської митниці та Генпрокуратури, котрі намагалися нелегально збути конфісковані контрабандні цигарки на суму в кілька мільйонів, зазначається в статті.

Ціна питання

Один з бізнесменів-активістів, Віктор Берестенко, якого цитує Süddeutsche Zeitung, ще в квітні поточного року надав мінюсту, уряду та парламенту всю вичерпну інформацію про обсяги корупції й правопорушень на Одеській митниці. Але віз і нині там. Хоч згодом у травні Державна фіскальна служба (ДФС) відрядила до Одеси 10 інспекторів, але проведені ними перевірки тривали лише два тижні.

Та навіть попри такий незначний термін перевірок, інспектори викрили величезні масштаби зловживань та корупції. Звіт на 160 сторінках, копію якого має в своєму розпорядженні редакція Süddeutsche Zeitung, доводить фальшування митних декларацій у тому числі під час імпорту автомобілів, бананів, кондиціонерів, шкільного приладдя тощо. Виявилося, що махлюють навіть з дозвільними документами ЄС, повідомляє видання.

Та проблема не лише в Одеській митниці. Схожі правопорушення спостерігаються і в Києві, і в Дніпрі, й у Сумах, а також в інших містах та регіонах України, запевнили німецьких журналістів активісти. Приміром, у розташованій у Софіївській Борщагівці поблизу Києва митниці три фірми розмитнили 293 контейнерів. Загальні втрати держбюджету від цього - 3,5 мільйона доларів. У іншому місті - Сумах - шість фірм провели розмитнення 340 контейнерів, втрати держбюджету - 5,75 мільйона доларів, порахували журналісти.

До речі, після невдалих спроб навести лад на українській митниці американське державне агентство USAID, що виділяло кошти на подолання корупції серед митників України, відмовилося від співпраці з українцями в цій сфері.

Якщо говорити про загальноукраїнські масштаби, то тут цитовані SZ активісти оцінюють щорічні втрати бюджету внаслідок нинішніх практик у близько 40 відсотків офіційних митних надходжень. Про позначку в "30-40 відсотків" втрат від корупційних оборудок на митниці розповів у коментарі SZ і генеральний прокурор України Юрій Луценко. У підсумку, це десь 4,8 мільярда доларів США в перерахунку, підсумовують німецькі журналісти.

Хоч суми можливих втрат дещо різняться й є оціночними, але, в кожному разі, вони перевищують розмір цьогорічної грошової допомоги, котру український уряд сподівається отримати від міжнародних фінансових інституцій - МВФ, Світового банку та від ЄС, зазначає Süddeutsche Zeitung.

Дивитись відео 02:43 Now live 02:43 хв Поділитись Аваков, Злочевський, Насіров: гучні корупційні справи закриваються? (17.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31chU Аваков, Злочевський, Насіров: гучні корупційні справи закриваються? (17.07.2018)