Масові протести в Іраку: загинули двоє людей

Під час масових протестів на півдні Іраку в місті Ель-Амара у суботу, 14 липня, загинули щонайменше двоє демонстрантів, повідомила агенція AFP. Протести відбуваються через безробіття, перебої з електрикою і водопостачанням та тривають вже майже тиждень.

Причиною смерті демонстрантів стали вогнепальні поранення, повідомив представник місцевої влади. Поки незрозуміло, хто винен у смерті протестувальників. Представник місцевого відомства охорони здоров'я Ахмед Аль-Канані заявив, що в місті були "самовільні постріли". У місті Басра ще сім людей отримали поранення, повідомляє агенція Reuters.

За даними джерел в лікарнях, минулого тижня поранення дістали ще десятки людей, включно з представниками сил безпеки. Одна людина загинула, коли протестувальники намагалися штурмувати будівлю місцевого уряду. У місті Ен-Наджаф демонстранти взяли штурмом аеропорт, внаслідок чого повітряне сполучення з містом було призупинено.

Для приборкання протестів влада оголосила комендантську годину в провінції Басра. Прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді оголосив, що в регіон будуть направлені додаткові інвестиції розміром 2,6 мільярда євро.

Заворушення відбуваються через складну економічну ситуацію в країні, яка намагається відновитися після трирічної війни проти терористичного угруповання "Ісламська держава". Понад десять відсотків жителів країни не мають роботи, а рівень безробіття серед молоді, яка становить 60 відсотків населення країни, удвічі вищий. Демонстрації активізувалися після того, як сили безпеки вбили одного протестувальника в місті Басра.