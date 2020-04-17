 Маски будуть обов′язковими у транспорті у землі Мекленбург-Передня Померанія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

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Маски будуть обов'язковими у транспорті у землі Мекленбург-Передня Померанія

Мекленбург-Передня Померанія стала другою землею у Німеччині, де ухвалили подібне рішення. Обов'язок носити маски у громадському транспорті набуде чинності 27 квітня.

У землі Мекленбург-Передня Померанія маски у транспорті стануть обов'язком

У землі Мекленбург-Передня Померанія маски у транспорті стануть обов'язком

Уряд німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія в п'ятницю, 17 квітня, ухвалив рішення щодо обов'язкового використання у громадському транспорті захисних масок, що закривають рот і ніс людини. Про ухвалення таких заходів заявила прем'єрка землі Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), повідомляє агенція новин dpa.

Мекленбург-Передня Померанія стала другою федеральною землею у Німеччині, де ухвалили подібне рішення. Першою землею, де з 20 квітня запроваджується обов'язок носити маски в магазинах і транспорті, була Саксонія. За словами прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer), для прикриття обличчя дозволяється використовувати саморобні маски, шарф або якусь іншу тканину.

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Як повідомлялося,  у середу, 15 квітня, під час консультацій канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та голів урядів федеральних земель країни було домовлено про початок поступового послаблення карантину на території країни.

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Вже з 20 квітня зможуть відкритися крамниці площею до 800 квадратних метрів за умови дотримання профілактичних заходів. Також відкриються незалежно від торговельної площі автосалони та книжкові магазини, крамниці з продажу велосипедів. З 4 травня поетапно повинні знову відкриватися школи - спочатку для учнів випускних класів у початкових та середніх школах, а також класів, які цього року здаватимуть іспити. З часом покроково німецькі школи повинні відновити роботу в повному обсязі.

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