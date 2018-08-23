You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Мартін Муно
.
Читати повністю
Пропустити розділ Мартін Муно: інші публікації
Мартін Муно: інші публікації
Абсурдні ідеї Ілона Маска б'ють по ньому ж
Абсурдні ідеї Ілона Маска б'ють по ньому ж
Онлайн-голосування Маска про свою персону є фарсом, упевнений Мартін Муно.
Мартін Муно
Коментар
ЗМІ
20.12.2022
20 грудня 2022 р.
Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми
Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми
Меркель не перебільшує, називаючи коронавірус найбільшим викликом з часів Другої світової війни, вважає Мартін Муно.
Мартін Муно
Коментар
Здоров'я
19.03.2020
19 березня 2020 р.
Дякую Twitter! Як там справи у Facebook?
Дякую Twitter! Як там справи у Facebook?
Рішення очільника Twitter відмовитися від політичної реклами є правильним, вважає Мартін Муно.
Мартін Муно
Коментар
ЗМІ
03.11.2019
3 листопада 2019 р.
Ці кляті популісти
Ці кляті популісти
Популісти - ось справжня загроза для демократії, вважає Мартін Муно.
Мартін Муно
Коментар
Політика
25.09.2019
25 вересня 2019 р.
Brexit: п'ять можливих сценаріїв
Brexit: п'ять можливих сценаріїв
Яким може бути вихід із глухого кута для Великобританії? Відповіді - в огляді DW.
Політика
29.01.2019
29 січня 2019 р.
Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче
Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче
Сподіватися на завершення президентства Дональда Трампа поки зарано, вважає Мартін Муно.
Мартін Муно
Коментар
Політика
23.08.2018
23 серпня 2018 р.
Більше публікацій
На головну сторінку