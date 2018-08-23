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Мартін Муно

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Пропустити розділ Мартін Муно: інші публікації

Мартін Муно: інші публікації

Ілон Маск

Абсурдні ідеї Ілона Маска б'ють по ньому ж

Абсурдні ідеї Ілона Маска б'ють по ньому ж

Онлайн-голосування Маска про свою персону є фарсом, упевнений Мартін Муно.
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Мартін Муно
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ЗМІ20 грудня 2022 р.
Телезвернення не на Новий рік було першим за час правління Анґели Меркель

Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми

Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми

Меркель не перебільшує, називаючи коронавірус найбільшим викликом з часів Другої світової війни, вважає Мартін Муно. 
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Мартін Муно
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Здоров'я19 березня 2020 р.
Не лише Twitter має опікуватися достовірністю інформації

Дякую Twitter! Як там справи у Facebook?

Дякую Twitter! Як там справи у Facebook?

Рішення очільника Twitter відмовитися від політичної реклами є правильним, вважає Мартін Муно.
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Мартін Муно
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ЗМІ3 листопада 2019 р.
Борис Джонсон (л.) та Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку

Ці кляті популісти

Ці кляті популісти

Популісти - ось справжня загроза для демократії, вважає Мартін Муно.
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Мартін Муно
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Політика25 вересня 2019 р.
Блискавка над Вестмінстерським палацом у Лондоні

Brexit: п'ять можливих сценаріїв

Brexit: п'ять можливих сценаріїв

Яким може бути вихід із глухого кута для Великобританії? Відповіді - в огляді DW.
Політика29 січня 2019 р.
На відсторонення Дональда Трампа від посади сподіватися поки зарано, вважає Мартін Муно

Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче

Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче

Сподіватися на завершення президентства Дональда Трампа поки зарано, вважає Мартін Муно.
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Мартін Муно
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Політика23 серпня 2018 р.
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