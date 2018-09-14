Манафорт визнав свою провину за двома пунктами звинувачення

Колишній очільник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт погодився визнати себе винним за двома пунктами звинувачення. "Я визнаю себе винним", - заявив він у п'ятницю, 14 вересня.

Зокрема, в рамках угоди з прокурорами, Манафорт погодився визнати себе винним у змові проти Сполучених Штатів та змові з метою перешкоджання правосуддю. Про це йдеться в документах, поданих до суду округу Колумбії, передає агенція Reuters. Повідомляється, що п'ять інших обвинувачень у цій справі були зняті.

Як зазначає Reuters, Манафорт також погодився співпрацювати і зі спецпрокурором Робертом Мюллером у справі щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році. У Білому домі вже заявили, що визнання провини Манафортом не має жодного відношення до президента Трампа. "Це немає жодного відношення до президента чи його перемоги у 2016 році. Це абсолютно не пов'язано", - заявила речниця адміністрації президента Сара Сандерс, передає агенція AP.

Угода дозволить Манафорту уникнути другого судового розгляду, який мав початися у Вашингтоні наступного тижня. Перший суд над Манафортом, що проходив у передмісті Вашингтона Александрії в штаті Вірджинія, закінчився визнанням його винним за вісьмома пунктами обвинувачення з 18.

Якщо перший суд розглядав фінансові оборудки Манафорта, то другий мав бути зосередженим на обвинуваченнях у відмиванні грошей, у перешкоджанні правосуддю та у тому, що політтехнолог не зареєструвався як іноземний агент у США. Як повідомлялося, Манафорт до 2014 року працював на тодішнього президента України Віктора Януковича та Партію регіонів. Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року.