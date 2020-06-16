 Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати

Запровадження платних камер може стати джерелом коштів для ремонту в СІЗО, каже міністр юстиції України Денис Малюська. В інтерв'ю DW він розповів про плани продажу пенітенціарних закладів і створення приватних СІЗО.

Денис Малюська

Денис Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в країні є багато заморожених тюрем, які не використовуються, та на відбудову яких не буде коштів. Він вважає, що країна зможе почати продаж таких пенітенціарних закладів після ухвалення відповідного законопроєкту.

"У нас зменшується кількість людей, які перебувають у тюрмах. У нас є багато тюрем, які заморожені. Є, наприклад, одна тюрма, яка знищена внаслідок бунту в Одесі. Майже в центрі міста, величезна площа не використовується, коштів немає і не буде на її відбудову, то чому б її не продати?" - розповів Малюська в інтерв'ю DW, оприлюдненому у вівторок, 16 червня.

За його словами, законопроєкт, який дозволятиме державі продавати в'язниці і залишати собі 70 відсотків виручки, вже зареєстрований у Раді "з тим, щоб ми могли на початку осені виходити з продажом перших об'єктів".

Малюська заявив, що охочі купити такі в'язниці "завжди були". "Питання лише в ціні. Для мене ключова історія із законопроєктом, щоб можна було їх продавати на відкритих електронних торгах, аукціонах", - уточнив міністр.

За його підрахунками, уряд має 10 об'єктів, які потенційно готові для продажу і за які можна виручити "досить непогані кошти". "Практично всі СІЗО в усіх облцентрах можна продати. Проблема в тому, що коштів не буде достатньо для того, щоб побудувати нові за межами міста", - зазначив глава мін'юсту.

Читайте також: "Погані умови в українських тюрмах - підстава для відмови в екстрадиції"

Про запровадження платних камер

Денис Малюська також розповів, що нещодавнє запровадження платних камер є експериментом, за яким уряд планує стежити два роки.

"Ми подивимося показники системи, будемо їх потихеньку змінювати. І за результатами експерименту винесемо законопроєкт на розгляд Верховної Ради з тим, щоб це запрацювало на рівні закону. Поки що це самодіяльність на ходу", - пояснив він.

Міністр зазначив, що їхнє запровадження є половиною шляху до ідеї, яку він озвучив одразу після того, як став міністром, - створення приватних слідчих ізоляторів. "Тобто за кошти додаткові - додатковий рівень умов", - сказав Малюська. Він пояснив, що під час цього експерименту хоче подивитися, наскільки цей ринок, потенційно привабливий для можливого інвестора з тим, щоб створювати приватні СІЗО. Також, за його словами, запровадження платних камер може стати додатковим джерелом коштів для ремонту у СІЗО.

"Держава в будь-який сфері забезпечує якийсь мінімально гарантований рівень (...) Цей принцип працює і в СІЗО. Є базовий рівень, який надається державою безкоштовно. Все, що вище, - за оплату", - вважає міністр.

Читайте також: Моніторингова місія ООН закликала захистити українських в'язнів від COVID-19

Про катування у в'язницях

Денис Малюська вважає, що нові технології допоможуть протягом наступних років зможуть зменшити кількість катувань за ґратами.

"Ми плануємо максимально електронізувати все, що відбувається у в’язниці. У тому числі застосувати ті ж самі боді-камери, щоб працівників, які ходять усередині, щоб кожен крок записувати, як патрульні це роблять", - розповів очільник мін'юсту.

Також міністерство планує підняти зарплати працівникам. "Відповідно більша конкуренція буде, плюс їх буде менше, ми зможемо трішки відфільтрувати персонал", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, 31 травня міністерство юстиції України повідомило, що в рамках експериментального проєкту відкрило платні камери в слідчих ізоляторах у Запоріжжі, Вільнянському районі Запорізької області та Дніпрі. 

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    183 заклади

    Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Кімната на одного

    Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Чим озброєна охорона?

    Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Скільки засуджених сидять в Німеччині?

    Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Салат з секретом

    Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Робота за бажанням

    Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Покарання для підлітків

    Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Концерт з аншлагом

    Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Фітнес для пенсіонерів

    А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    В'язниця класу "люкс"

    Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.

    Автор: Єфім Шуман


Також за темою

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.

Реклама

Докладно

Експерти стверджують, що партія Слуга народу тримається виключно на рейтингу президента Володимира Зеленського

Правляча квазіпартія: депутати-КВНщики і тінь Коломойського

Кадрова політика "Слуги народу" має мало спільного з обіцяним оновленням, фінансування партії залишається непрозорим.  

Коли вдома сидять діти, працювати віддалено часом дуже важко

Німецький експерт: як зміниться наша робота після пандемії

Віддалена робота в майбутньому може докорінно змінити всю сферу праці. Яким чином?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  