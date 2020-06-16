Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в країні є багато заморожених тюрем, які не використовуються, та на відбудову яких не буде коштів. Він вважає, що країна зможе почати продаж таких пенітенціарних закладів після ухвалення відповідного законопроєкту.

"У нас зменшується кількість людей, які перебувають у тюрмах. У нас є багато тюрем, які заморожені. Є, наприклад, одна тюрма, яка знищена внаслідок бунту в Одесі. Майже в центрі міста, величезна площа не використовується, коштів немає і не буде на її відбудову, то чому б її не продати?" - розповів Малюська в інтерв'ю DW, оприлюдненому у вівторок, 16 червня.

За його словами, законопроєкт, який дозволятиме державі продавати в'язниці і залишати собі 70 відсотків виручки, вже зареєстрований у Раді "з тим, щоб ми могли на початку осені виходити з продажом перших об'єктів".

Малюська заявив, що охочі купити такі в'язниці "завжди були". "Питання лише в ціні. Для мене ключова історія із законопроєктом, щоб можна було їх продавати на відкритих електронних торгах, аукціонах", - уточнив міністр.

За його підрахунками, уряд має 10 об'єктів, які потенційно готові для продажу і за які можна виручити "досить непогані кошти". "Практично всі СІЗО в усіх облцентрах можна продати. Проблема в тому, що коштів не буде достатньо для того, щоб побудувати нові за межами міста", - зазначив глава мін'юсту.

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Про запровадження платних камер

Денис Малюська також розповів, що нещодавнє запровадження платних камер є експериментом, за яким уряд планує стежити два роки.

"Ми подивимося показники системи, будемо їх потихеньку змінювати. І за результатами експерименту винесемо законопроєкт на розгляд Верховної Ради з тим, щоб це запрацювало на рівні закону. Поки що це самодіяльність на ходу", - пояснив він.

Міністр зазначив, що їхнє запровадження є половиною шляху до ідеї, яку він озвучив одразу після того, як став міністром, - створення приватних слідчих ізоляторів. "Тобто за кошти додаткові - додатковий рівень умов", - сказав Малюська. Він пояснив, що під час цього експерименту хоче подивитися, наскільки цей ринок, потенційно привабливий для можливого інвестора з тим, щоб створювати приватні СІЗО. Також, за його словами, запровадження платних камер може стати додатковим джерелом коштів для ремонту у СІЗО.

"Держава в будь-який сфері забезпечує якийсь мінімально гарантований рівень (...) Цей принцип працює і в СІЗО. Є базовий рівень, який надається державою безкоштовно. Все, що вище, - за оплату", - вважає міністр.

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Про катування у в'язницях

Денис Малюська вважає, що нові технології допоможуть протягом наступних років зможуть зменшити кількість катувань за ґратами.

"Ми плануємо максимально електронізувати все, що відбувається у в’язниці. У тому числі застосувати ті ж самі боді-камери, щоб працівників, які ходять усередині, щоб кожен крок записувати, як патрульні це роблять", - розповів очільник мін'юсту.

Також міністерство планує підняти зарплати працівникам. "Відповідно більша конкуренція буде, плюс їх буде менше, ми зможемо трішки відфільтрувати персонал", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, 31 травня міністерство юстиції України повідомило, що в рамках експериментального проєкту відкрило платні камери в слідчих ізоляторах у Запоріжжі, Вільнянському районі Запорізької області та Дніпрі.