Малайзія поверне розвиненим країнам тисячі тонн пластикового сміття

Малайзія вишле зі своєї території три тисячі тонн пластикового сміття - 60 контейнерів із відходами, які незаконно ввезли до цієї країни. Про це повідомила міністерка енергетики, технологій, науки, довкілля та з питань зміни клімату Йео Бі Їн у вівторок, 28 травня.

"Ці контейнери нелегально завезли до країни за підробленими деклараціями та з іншими порушеннями нашого законодавства для захисту довкілля", - заявила чиновниця журналістам після того, як особисто ознайомилася з вантажем у порту в столиці країни - Куала-Лумпурі.

Влада Малайзії заявляє про щонайменше 14 держав, звідки привозять сміття. Серед них - США, Японія, Франція, Канада, Австралія й Великобританія, пише Reuters. Йео Бі Їн стверджує, що мешканці розвинених країн нічого не знають про те, як їхні відходи замість переробки опиняються в ії країні та забруднюють природу.

Міністерка навела приклад британської сміттєпереробної компанії, яка, за її словами, експортувала до Малайзії 50 тисяч тонн пластикових відходів упродовж двох років. Чиновниця не уточнила назву компанії.

"Ми вимагаємо від розвинених країн переглянути їхній менеджмент пластикових відходів і припинити доставляти сміття до країн, які розвиваються. Якщо ви везтимете відходи до Малайзії, ми без вагань повертатимемо його", - підкреслила урядовиця.

Нещодавно Малайзія повернула п'ять контейнерів зі сміттям до Іспанії.

Країна посилено зіткнулася зі сміттєвою проблемою після того, як Китай у 2018 році відмовився приймати мільйони тонн пластикового сміття з країн Заходу, уточнює інформагенція Reuters. Відходи почали посилено звозити до Малайзії. Там з'явилися десятки фабрик для переробки. Багато з них працюють без ліцензій. Місцеві громади скаржаться на засмічення.

На початку травня 187 країн світу уклали глобальний пакт для боротьби з пластиковим сміттям. Пакт передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів із ЄС до Азії та Африки. Документ не підписав найбільший у світі експортер пластикових відходів - Сполучені Штати Америки.

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