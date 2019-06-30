Макрон і Туск пропонують Урсулу фон дер Ляєн на пост голови Єврокомісії - ЗМІ

Голова Європейської Ради Дональд Туск запропонував кандидатуру міністерки оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пост голови Єврокомісії. Про відповідну пропозицію Туска, зроблену в вівторок, 2 липня, дізналася агенція новин dpa з власних поінформованих джерел. Як повідомлють агенції AFP та Reuters, раніше у вівторок кандидатуру фон дер Ляєн запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Обговорення пропозиції очікується під час позачергового саміту ЄС, що відбувається у Брюсселі у вівторок. Повідомляється також, що цю пропозицію, вочевидь, готові підтримати Франція та Іспанія. З підтримкою цієї кандидатури виступила також Угорщина. Втім, поки що невідомо, чи зможе кандидатура німецької міністерки набрати більшість голосів глав держав та урядів 28 країн-членів ЄС.

У Брюсселі, після кількох перенесень, близько 17:20 за київським часом розпочався робочий обід за участі лідерів ЄС. За інформацією кореспондента DW, європейські лідери обговорюватимуть кадровий пакет для призначення у Єврокомісії, зокрема, обговорюватиметься і кандидатура фон дер Ляєн на посаду голови ЄК.

Наступні пропозиції

Однак пропозиції Туска не обмежуються самою лише посадою голови Європейської Комісії. Журналісти dpa також повідомляють, що в кадровому пакеті наступником Туска на пост голови Європейської Ради пропонується обрати нинішнього керівника бельгійського уряду Шарля Мішеля.

Верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики пропонується призначити міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля.

Щодо посади голови Європарламенту, то, за інформацією dpa, Туск пропонує віддати його на два роки кандидату від соціал-демократів, а наступні два роки на цій посаді має працювати головний кандидат від Європейської народної партії (ЄНП) німець Манфред Вебер (Manfred Weber).

Нинішній віцеголова Єврокомісії Франс Тіммерманс, котрий представляє соціал-демократів, згідно з пропозиціями, має обіймати цю посаду і в наступному складі Європейської Комісії.