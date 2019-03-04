 Макрон пропонує створити європейську агенцію з захисту демократії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2019

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Новини

Макрон пропонує створити європейську агенцію з захисту демократії

Серед пропозицій президента Франції щодо реформування Євросоюзу - реорганізація торговельної політики і створення відомства для захисту виборів у ЄС від маніпуляцій та атак хакерів.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон конкретизував своє бачення реформування ЄС

Менш ніж за три місяці до виборів до Європарламенту, які заплановані на 23-26 травня 2019 року, президент Франції Еммануель Макрон презентував план дій з реформування Європейського Союзу. План Макрона у вівторок, 5 березня, оприлюднили щоденні видання 28 держав-членів Євросоюзу, інформує агенція AFP. Зокрема французький президент висловився за створення "європейської агенції із захисту демократії".

За словами Макрона, експерти цієї організації мають захищати вибори у країнах ЄС від хакерських атак і спроб маніпуляцій. Президент Франції також заявив про необхідність заборони "фінансування європейських політичних партій іноземними державами".

Нова торговельна політика

Окрім того, політик запропонував низку ініціатив, що дозволять зміцнити ЄС. До них Макрон відніс пропозиції щодо реорганізації торговельної політики. Так, у стратегічних галузях пріоритет слід надавати європейським компаніям, вважає він. При цьому слід штрафувати або ж забороняти діяльність компаній, які "підривають стратегічні інтереси і ключові цінності" Європи, а саме екологічні стандарти, захист даних і податкову систему, додав президент Франції.

Крім того, Еммануель Макрон висловився на підтримку посилення захисту кордонів Шенгенської зони. У списку пропозицій - поява єдиної служби прикордонної охорони, а також відомства з питань надання притулку, яке діятиме в межах усього ЄС.

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